ALP Group разработал первую в России платформу Process Mining

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, российский разработчик ИТ-решений, основанных на программных продуктах «1С», для управления крупными коммерческими и государственными организациями, выпустил первую в России импортонезависимую технологическую платформу непрерывной оптимизации процессов (process mining). Эта платформа (самостоятельно или в сочетании с RPA-платформой ДКИС) значительно упрощает создание решений класса i-ERP на основе продуктов 1С для крупных организаций.

По своим функциональным возможностям эта платформа сопоставима с ведущими зарубежными аналогами, ориентированными на западные ERP-системы. В отличие от них, разработка ALP ДКИС полностью интегрирована с продуктами 1С, что является ее ключевым конкурентным преимуществом. Она представляет первостепенный интерес для любых организаций, применяющих процессное управление или переходящих на него, стремящихся постоянно повышать эффективность своих процессов, сокращать затраты, выявлять нарушения регламентов, проводить их оптимизацию. Применение платформы Process Mining ДКИС снижает санкционные риски российских предприятий и позволяет им повысить клиентоориентированность и адаптивность, а так же гораздо точнее оценивать качество работы конкретных сотрудников.

Платформа Process Mining ДКИС предусматривает два сценария применения: с эталонным описанием бизнес-процесса или без него.

При работе без эталона заказчик получает мощный инструмент анализа сложившейся практики решения однотипных задач. И может постепенно выработать оптимальный регламент процесса за счет выявления совпадающих и отличающихся последовательностей действий, запрета определенных действий, а также оценки разброса длительности отдельных операций и всего процесса. При этом, двигаясь от частного к общему, организация минимизирует риск излишнего упрощения регламентов и утраты своих недокументированных «ноу хау», создающих конкурентные преимущества.

В варианте с эталоном наибольший интерес для аналитика или аудитора представляет возможность автоматически обнаруживать отклонения фактических последовательностей действий от требуемых по регламенту, получая при этом точную оценку влияния конкретных сотрудников на результативность и временные характеристики процесса и его важнейших ветвей. Такой анализ позволяет находить пути улучшения даже хорошо отлаженных процессов. А также выявлять индивидуальную неэффективность конкретных сотрудников, отделяя при этом низкую квалификацию и отсутствие мотивации от случаев, когда у снижения производительности имелись объективные причины (например, к определенному сотруднику отдела продаж направляют сложных клиентов). Такие причины фиксируются в системе, что позволяет учитывать их при повторном анализе.

Таким образом, платформа Process Mining ДКИС не только поддерживает полный жизненный цикл бизнес-процесса, но и справляется с типичной для российских организаций ситуацией, когда хорошо проработанные процессы (для которых выработаны эталоны) соседствуют с процессами, находящимися на ранних стадиях формализации и характеризующимися высокой вариативностью, а также со сложившимися практиками, которые еще только предстоит формализовать и регламентировать.

Отметим, что в безэталонном сценарии у организации может вообще не быть начального представления о том, как должен быть организован процесс. Аналитик лишь задает его исходный и конечный документы (например, для продажи — карточку клиента в системе CRM и выставленный счет в бухгалтерии), а также накладывает ограничения с помощью фильтров, позволяющих одновременно учитывать множество различных факторов (например, временной отрезок, срез клиентской базы, регион, диапазон суммы сделки и др.). Для каждого экземпляра изучаемого процесса система извлекает из приложений 1С всю совокупность документов, созданных при движении от начальной точки к конечной, выявляет исполнителей каждого действия и наглядно отображает совпадающие и различающиеся последовательности. Повторяя анализ с разными параметрами, аналитик или аудитор быстро приходит к пониманию, что включить в регламент процесса, что отсечь, а что оставить на усмотрение сотрудников.

В альтернативном сценарии (с эталоном) выборка экземпляров процесса производится так же, но они сравниваются не между собой, а с регламентом процесса, который считается правильным, т. е. отражающим текущее представление организации о норме. Меняя эталонный регламент, можно проводить управленческие эксперименты по схеме «what if».

Платформа Process Mining ДКИС полностью интегрирована с технологической платформой 1С и основанным не ней прикладным ПО для управления предприятиями. Появление этого программного продукта позволит широкому кругу российских заказчиков перейти на импортонезависимые решения класса ERP и i-ERP, повысить качество управления, а также эффективность процессов, подразделений и предприятий в целом.

Выпуску этого программного продукта предшествовало длительное использование во внутренних проектах ДКИС. Сегодня он полностью готов для применения в системах управления предприятиями любого масштаба.