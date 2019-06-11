Samsung представил изогнутый монитор CRG5 с поддержкой 240 Гц G-Sync

Samsung Electronics объявила о выпуске нового 27-дюймового игрового монитора CRG5 (C27RG5). Новинка обладает передовыми возможностями для гейминга, включая молниеносную частоту обновления 240 Гц и совместимость с NVIDIA G-SYNC – что обеспечивает сочетание беспрецедентного качества изображения и скорости для интенсивного геймплея.

27-дюймовый CRG5 обладает радиусом изгиба 1500R и сверхвысокой частотой обновления 240 Гц благодаря технологии RapidCurve, максимально плавно отображая смену кадров в самых динамичных сценах и без малейших задержек. Монитор был проверен NVIDIA на соответствие требованиям к производительности и качеству изображения для совместимости с G-SYNC и обеспечивает плавный игровой процесс с малой задержкой во время любой сцены в Full HD (1920x1080).

Монитор способен выводить глубокие черные и яркие белые оттенки с контрастностью 3000:1, обеспечивая превосходную детализацию даже в самых ярких и темных частях игры. CRG5 имеет изогнутую матрицу VA, обеспечивающую захватывающий игровой процесс с широким углом обзора.

Минималистичный дизайн CRG5 подразумевает «безрамочный» экран с трех сторон, а также надежную подставку, чтобы помочь игрокам полностью погрузиться в игровой процесс. Геймеры также могут выбирать подходящие пресеты для разных игровых жанров с помощью экранного цифрового меню, а для более сложной настройки пользователи могут создавать до трех отдельных профилей отображения и легко переключаться между ними.

Новый CRG5 пополняет линейку изогнутых игровых дисплеев Samsung, в которую также входит сверхширокий 49-дюймовый CRG9 с соотношением сторон 32:9 и впечатляющим изгибом 1800R, поддержкой HDR1000. Дисплей с разрешением Double QHD (5120x1440) построен на базе технологии квантовых точек, обеспечивая исключительно точную цветопередачу для максимальной реалистичности.

«Инновационные изогнутые дисплеи Samsung, использующие самые современные графические технологии, выводят впечатления от игры на новый уровень и позволяют геймерам полностью погрузиться в происходящее на экране, - отметил Сок Ки Ким (Seog-gi Kim), исполнительный вице-президент подразделения Visual Displays в Samsung Electronics. - Сочетание частоты обновления 240 Гц с совместимостью NVIDIA G-SYNC в новом изогнутом игровом мониторе Samsung CRG5 обеспечивает повышенную производительность для самых графически требовательных игр».

Устройство поступит в продажу в третьем квартале 2019 года. О доступности монитора на российском рынке будет сообщено дополнительно.