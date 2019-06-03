Irbis выпустил планшеты с защищенным дизайном и функцией поздарядки других устройств

Производитель компьютерной техники Irbis объявил о начале продаж новой линейки планшетных ПК с защищенным дизайном – TZ151 и TZ757. Впервые компания выпустила планшеты с возможностью подзарядки других устройств – функцией Powerbank.

Помимо этого, устройства получили яркий дизайн, прочные корпуса, экраны с матрицей IPS, по два слота для SIM-карт и по одному разъему для карт MicroSD (до 32 ГБ). В обеих моделях установлена операционная система Android 8.1 (Go edition), а также емкие аккумуляторы для длительной автономной работы и подзарядки других гаджетов. И в TZ151, и в TZ757 предусмотрены основная и фронтальная камеры – 2Мп и 0,3 Мп соответственно. Оба работают на базе четырехъядерного процессора Spreadtrum SC7731 с частотой 1,3 ГГц.

Отличаются модели размерами экранов – у TZ151 диагональ 10,1 дюймов, у TZ757 – 7 дюймов, емкостью батарей – 8000 мАч и 6500 мАч соответственно, а также объемом внутренней памяти – 16 ГБ у TZ151 и 8 ГБ у TZ757.

Планшет Irbis TZ151

На данный момент приобрести планшеты можно у официального дистрибьютора – компании Treolan.