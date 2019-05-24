Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY

Компания Naumen в мае 2019 г. прошла ежегодную процедуру подтверждения сертификации продукта Naumen Service Desk для автоматизации ИТ и управления сервисными процессами на соответствие требованиям PinkVERIFY 2011 от международной консалтинговой компании Pink Elephant.

По итогам сертификационного испытания в 2019 г. эксперты Pink Elephant подтвердили способность Naumen Service Desk обеспечить полноценную автоматизацию девяти процессов в соответствии с ITIL v. 2011. К ним относятся управление инцидентами, запросами на обслуживание, управление, проблемами, изменениями и событиями, а также управление знаниями, каталогом услуг, уровнем услуг и сервисными активами и конфигурациями.

Получение сертификата PinkVERIFY 2011 – закономерный этап в развитии продукта Naumen Service Desk и очередное подтверждение российским вендором на международном уровне своих компетенций в следовании лучшим мировым практикам.

«В условиях перехода к цифровой экономике мы наблюдаем востребованность концепции ITSM, IT Service Management, не только в привычной области ИТ-управления, но и все чаще – в качестве инструмента организации и предоставления клиентского сервиса в бизнес-деятельности предприятий. В этом году вышла новая версия ITIL v4, которая уделяет больше внимания бизнес-ценности, создаваемой для конечных пользователей, и рекомендует быть более гибкими и коммуникативными при предоставлении сервисов. С учетом этих факторов мы продолжаем развивать Naumen Service Desk как универсальное комплексное решение, которое способно обеспечить цифровые преобразования организации наиболее эффективно: сократить затраты, повысить удовлетворенность клиентов», – отметил директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания компании Naumen Дмитрий Рубин.