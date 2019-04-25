«Росэлектроника» создала оборудование для контроля качества цифрового телевещания

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил оборудование для автоматического контроля качества цифрового телевещания в режиме 24/7. Аппаратура предназначена для использования операторами связи, создателями контента, вещателями и надзорными органами.

Анализатор телевизионных сигналов автоматически определяет искажения изображения и звука во время телетрансляций, негативно влияющие на восприятие контента телезрителем (QoE, Quality of Experience, качество восприятия). Одновременно оборудование обеспечивает мониторинг технических характеристик канала связи (QoS, Quality of Service, качество сервиса).

Анализатор фиксирует такие проблемы, как пропадание изображения и звука, замирание картинки, появление «черного» кадра, низкий уровень громкости или, напротив, превышение его допустимого уровня, в том числе, во время трансляции рекламы.

Прибор представляет собой полностью отечественное решение, разработанное специалистами «НИИ телевидения» (входит в «Росэлектронику»). По заявлению представителей «Ростеха», Аппаратура обладает интуитивно понятным и гибко настраиваемым веб-интерфейсом. Он формирует полиэкранное изображение из анализируемых видеосигналов, индикаторов громкости звукового сопровождения, информации о телевизионных сервисах и других элементов.

Разработка может быть интегрирована в автоматизированный комплекс дистанционного мониторинга качества телевизионного вещания С-2000, также разработанный «НИИ телевидения». Система позволяет объединять в одну сеть средства измерения, расположенные на различных объектах контроля.

Анализатор телевизионных сигналов внесен в Государственный реестр средств измерений РФ и успешно прошел опытную эксплуатацию, заявляют в «Ростехе».

«В этом году Россия полностью перейдет на цифровой формат телевизионного вещания. Высокотехнологичные разработки "Ростеха" помогут оптимизировать этот процесс. Технические параметры качества сигнала строго стандартизированы. Поэтому для компаний-вещателей, операторов связи и надзорных органов крайне важно своевременного обнаруживать и устранять искажения изображения и звука. Мы ожидаем, что спрос на приборы измерения качества телесигнала существенно возрастет в ближайшее время, и готовы к их серийному производству. Наше оборудование дешевле зарубежных аналогов, а по своим функциональным возможностям и техническим характеристикам превосходит их», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Напомним, эфирное телевещание в России переводится в цифровой формат в соответствии с федеральной целевой программой. Исполнителем выступает «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Отключение аналогового вещания будет произведено до 3 июня 2019 г.