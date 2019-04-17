Canva дополнила свое iOS-приложение для интуитивного дизайна бизнес-функциями

Приложение Canva для iOS получило большое обновление, ориентированное на индивидуальных предпринимателей, маркетологов и представителей бизнеса, которые используют Canva для быстрого дизайна в фирменном стиле, повышения узнаваемости бренда, рекламы и других видов маркетинга. Об этом CNews сообщили в компании-разработчике приложения.

Пакет Canva for Work ориентирован на сегмент малого бизнеса: многие предприниматели не привязаны к работе за компьютером и хотят создавать привлекательные изображения для продвижения своих товаров и услуг в любом месте и в любое время. Canva предоставляет такую функциональность.

Одна из новинок — функция «Волшебное изменение размера». Это возможность мгновенно поменять размер и соотношение сторон изображения с автоматической адаптацией оформления под новый формат, что позволяет использовать один и тот же дизайн картинки для нескольких целей или в социальных сетях, приводя ее к оптимальному размеру. Например, стандартную квадратную публикацию для Instagram можно в одно касание превратить в «историю», иллюстрацию для электронной рассылки, макет для печати флаера или лист формата А4.

Canva for Work для iOS также дает безлимитный доступ к фотобанку снимков, иконок и клипартов из огромной онлайн-библиотеки в более чем 2 млн изображений на различные темы. В каталоге есть стоковые фотографии для личного и коммерческого использования, иллюстрации, иконки и декоративные элементы для оформления баннеров, кнопок, рекламы и других форматов графики. Выбор нужных элементов осуществляется через поисковую строку.

Третья новая функция – «Управление фирменным стилем» – позволяет всегда иметь под рукой нужные оттенки цветов для последовательного использования их в дизайнах, а также загружать логотип для его быстрого добавления на все нужные изображения.

Наконец, в бизнес-версии Canva для iOS у пользователей появилась возможность сохранять изображения в формате PNG с прозрачным фоном, что бывает необходимо для работы над презентациями, логотипами и другими видами графики.

«Пользователи iPhone и iPad активно используют Canva в работе: для обновления аккаунтов, актуальных предложений в соцсетях, создания рекламы. И они хотят использовать все те возможности дизайна, что и на компьютере. Поэтому нам было важно предоставить их все в мобильном приложении, для максимальной автономности от места и времени работы с изображениями», – сказал региональный менеджер Canva Олег Бурков.

Все черновики и созданные изображения синхронизируются между мобильным приложением и веб-версией платформы Canva.

Использование функций становится возможным после оформления подписки с бесплатным периодом в семь дней. Стоимость Canva for Work составляет 649 руб. в месяц.