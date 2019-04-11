Siemens и SAS создадут платформу ИИ для промышленного интернета вещей

Siemens Digital Industries Software и SAS объявили о совместных планах, которые позволят компаниям создавать новые облачные решения для интернета вещей, применяя машинное обучение и потоковую аналитику SAS в Siemens MindSphere. Такой подход должен помочь предприятиям – от энергетических и машиностроительных до фармкомпаний – повысить производительность и качество работы, снизить операционные риски и оптимизировать процессы управления активами и мощностями.

В рамках партнерства будет создана отрытая среда, в которой мощная платформа искусственного интеллекта совмещается с возможностями промышленного Интернета вещей. Компании, где уже используют SAS и MindSphere, смогут переносить в MindSphere и развертывать там ранее разработанные модели SAS. Новые пользователи получат доступ к новым мощным аналитическим возможностям.

Siemens MindSphere – это открытая облачная операционная система Интернета вещей, которая соединяет реальные объекты с цифровым миром посредством открытого подключения. Она позволяет использовать мощные отраслевые интерфейсы и цифровые сервисы. MindSphere также дает возможность широкой экосистеме партнеров разрабатывать и предоставлять новые интерфейсы, которые создают базу для новых бизнес-моделей. Благодаря разнообразным пользовательским интерфейсам, новые приложения могут быть быстро разработаны и встроены в MindSphere самой компанией Siemens, партнерами или непосредственно заинтересованными в этом производителями.

Технологии искусственного интеллекта и аналитики интернета вещей SAS поддерживают различные среды, гибко адаптируются и масштабируются под потребности бизнеса не зависимо от того, нужно ли наладить аналитику непосредственно в источниках данных или узлах IoT или в облаке, в процессе работы предприятия или во время регламентной остановки.

С помощью аналитических решений SAS в рамках интернета вещей лидеры бизнеса и технологий могут понимать операционные и поведенческие паттерны машин, разрабатывать быстрые и точные прогнозы, и с большей уверенностью принимать оптимальные решения. При этом в процессе работы сокращается количество перемещений данных, время доступа к ним и затраты на их хранение.

Алгоритмы углубленной аналитики SAS собирают и анализируют большие объемы данных из промышленных систем управления, помогая в автоматическом режиме принимать множество решений, связанных с бесперебойностью операционных и бизнес-процессов. Аналитическая платформа SAS для IoT совместима с моделями и приложениями на открытом исходном коде, что позволяет дата-сайентистам работать с выбранными и привычными языками, полагаясь на адаптивность и открытость SAS. Существенным образом изменив подходы к обработке данных и извлечению информации, предприятия смогут увидеть закономерности и тенденции, о которых они никогда бы не узнали при другом раскладе.