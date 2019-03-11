Российское ПО для создания курсов дистанционного обучения вошло в топ20 лучших

iSpring, ИТ-компания из Йошкар-Олы, объявила о том, что ее разработка iSpring Suite вошла в топ20 лучших инструментов для создания курсов дистанционного обучения по версии Training Industry.

Training Industry – один из самых авторитетных и крупных международных порталов, посвященных корпоративному обучению и развитию. Компания обучает и сертифицирует специалистов по обучению, проводит экспертную оценку технологий и мирового рынка eLearning. В этом году эксперты оценивали ряд следующих ключевых критериев: инновационность приложений; технические возможности инструментов: надёжность, качество контента, разнообразий функций; отличия от конкурентов; размеры компании и динамика её роста; число клиентов и их бизнес-репутация, награды и места в рейтингах.

В этот раз эксперты Training Industry оценивали флагманский продукт компании iSpring — конструктор электронных курсов iSpring Suite, с помощью которого можно создавать обучающие материалы разных типов: тесты, видеоуроки, интерактивные модули, диалоговые тренажёры, скринкасты.

Вместе с iSpring в список 20 лучших инструментов для разработки онлайн-курсов вошли следующие компании: dominKnow; Learnetic SA, ej4, Articulate, Adobe, Area9 Lyceum, SpeachMe, CD2 Learning, Xyleme, Brainshark, Intrepid by VitalSource, The Game Agency из США, eXact learning solutions, Trivantis, gomo Learning, Lumesse, Elucidat, Growth Engineering, MOS MindOnSite.

Страны-участницы списка лучших мировых разработок для создания курсов: США - 10 компаний; Великобритания - 4 компании; Италия - 2 компании; Россия, Канада, Швейцария и Польша - по 1 компании.

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