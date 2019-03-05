«Диасофт» расскажет на конференции CNews о роли импортозамещения в цифровой трансформации

«Диасофт» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора, активный участник программы импортозамещения отечественного ПО и эксперт в области цифровой трансформации банков, 12 марта 2019 г. выступит партнером конференции CNews «Импортозамещение 2019».

В деловой программе мероприятия Дмитрий Гребенщиков, руководитель по технологиям импортозамещения «Диасофт», представит экспертный взгляд на взаимозависимость двух самых обсуждаемых трендов ИТ-рынка – цифровой трансформации и импортозамещения.

Дмитрий Гребенщиков: «Цифровая трансформация – заметное явление в общественно-политической жизни России последние несколько лет. Мы занимаемся проектами цифровой трансформации в партнерстве с ведущими банками России уже более 10 лет. Столько же времени мы являемся активными участниками рынка импортозамещения отечественного ПО. Сегодня наши продукты помогают российским компаниям полностью отказаться от западных решений. В своем выступлении я расскажу о том, как мы в компании определяем для себя цифровую трансформацию и как на ее развитие влияет политика импортозамещения России».

Отметим, что в 2016 г. решения компании: Diasoft Framework, Diasoft Database Adapter, Diasoft FA#, FLEXTERA, FLEXTERA BI, Diasoft Sensor и Diasoft Player, – включены в реестр российского программного обеспечения. На конференции 12 марта представитель «Диасофт» в своей презентации уделит отдельное внимание возможностям решения Diasoft Database Adapter для полуавтоматического перевода с западных СУБД (включая Oracle и Microsoft) на открытую – PostgreSQL.

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