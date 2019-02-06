«Автоматика» завершила разработку специальных информационных систем для МЧС

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России успешно разработал макет единой автоматизированной системы оценки состояния радиационной, химической и биологической защиты в субъектах Российской Федерации и экспериментальный образец автоматизированной информационной системы оценки документов стратегического планирования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Специалистами концерна «Автоматика» и учеными Всероссийского научно-исследовательского института МЧС России была совместно создана система, увязывающая в единое информационное пространство все уровни управления, обеспечивающие решение задач национальной безопасности в части оценки состояния радиационной, химической и биологической защиты. Дополнительно, данная разработка позволит своевременно оценивать экологическую обстановку в регионе и улучшить существующие механизмы реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций. Система реализована на основе современных отечественных информационных технологий и состоит из отдельных функциональных подсистем.

«Создание автоматизированной информационной системы по вопросам взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, а также органов власти субъекта Российской Федерации в области радиационной, химической и биологической защиты, как составной части цифрового государственного управления, для концерна "Автоматика" является стратегическим направлением развития рынка гражданской продукции. В случае успешного создания и испытания опытных образцов, данная система может быть принята в эксплуатацию региональными подразделениями МЧС», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.