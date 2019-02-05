Роботизированный Kamaz Neo получит компьютерное зрение

«Вист Групп» (Россия, ГК «Цифра») совместно с «Назарбаев Университет» (Казахстан) и «КАМАЗ» приступили к новому этапу работ над проектом по созданию роботизированного автомобиля на базе седельного тягача Kamaz Neo. С помощью компьютерного зрения автомобиль будет распознавать разные объекты - людей, животных, дорожные ограждения, конусы и самостоятельно пересчитывать маршрут с учетом объезда этих препятствий. Разработка роботов в классе грузовых автомобилей позволит использовать их в других отраслях промышленности, цифровизацией которых занимается «Цифра».

«В рамках проекта будет разработан модуль компьютерного зрения для роботизированного автомобиля на базе шасси КАМАЗ 5490 Neo, произведена адаптация программно-аппаратного комплекса, а также разработана и интегрирована «Система автоматического планирования и следования по траектории с учетом препятствий на дороге для роботизированного автомобиля на базе шасси КАМАЗ», - сказал руководитель проекта со стороны «Вист Групп» Артем Федотов.

«Мы ведем техническую работу по адаптации и усовершенствованию модулей компьютерного зрения для беспилотного управления автомобилем «Kamaz Neo». Совместно со специалистами «Вист Групп», которые предоставляют нам необходимое дополнительное оборудование и программное обеспечение, мы приступили к выполнению проекта, т.е. это работы над внедрением в софт функции планирования траектории автомобиля, генерации команд управления автомобилем, детектирование и распознавание препятствий», - поделился подробностями о ходе работ руководитель проекта со стороны Назарбаев Университета, старший научный сотрудник ЧУ «NLA» Жандос Есенбаев.

Автомобиль «КАМАЗ» является собственностью «КАМАЗа» и был передан на временное безвозмездное пользование сроком на 12 месяцев Назарбаев Университету.

«КамАЗ-5490» — магистральный седельный тягач, выпускаемый Камским автомобильным заводом (КАМАЗ). «КамАЗ-5490», призванный заменить серию 5460 и создать флагманский автомобиль в сегменте, был презентован в 2011 году на выставке «КомТранс». Были закуплены чертежи кабины Mercedes-Benz Axor, выпускающегося с 2001 года. Заводом было заявлено, что мероприятия по локализации производства модели позволят со временем довести её уровень до 60%.