В школах Московской области началась апробация современного цифрового класса

«Физикон», издательство цифрового контента, провело по заказу Министерства образования Московской области в рамках государственной программы «Цифровое Подмосковье» в пятнадцати школах педагогическую апробацию модели «цифровой класс», включающей онлайн-сервисы и программные приложения для управления процессами работы в классе, разработанные в России.

В предложенной модели «цифровой класс» использовались образовательная платформа «Облако знаний» и мобильная платформа «Веримаг» для управления контентом на планшетах учеников, что обеспечило автономную работу мобильного класса и оценки образовательных результатов без подключения к сети интернет.

Взаимодействие с участниками, информационная поддержка, доступ к учебным материалам и сценариям, техническая поддержка велись через «Модуль апробации» – веб-сайт, специально разработанный издательским домом «Первое сентября», который провел обучение участников апробации по курсу повышения квалификации «Практические вопросы использования решений автоматизированного обеспечения элементов модели «цифровой класс» в образовательном процессе».

Учителя провели серию уроков по физике в 7 классах по специально подготовленным сценариям с использованием виртуальных лабораторных работ, интерактивных задач и мультимедиа-уроков. В рамках апробации педагогами Московской области были опробованы новые образовательные форматы, в том числе модели смешанного обучения – «Ротация» и «Перевёрнутый класс». Как отмечали участники апробации, использование элементов модели «цифровой класс» позволило им совершенно по-новому увидеть своих учеников и мотивировать их к изучению нового материала.