«Ростелеком» в Ростовской области подключил 335 медучреждений к интернету

«Ростелеком» в Ростовской области подключил к высокоскоростному интернету 335 объектов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Проект реализовывался с 2017 г. в рамках государственного контракта с Минкомсвязи России и завершен в срок. За это время специалисты компании протянули 5035 км оптоволоконного кабеля.

Высокоскоростной интернет позволит больницам и поликлиникам использовать возможности телемедицины и тем самым повысит качество и скорость лечения пациентов. В том числе медработники в отдаленных населенных пунктах смогут оперативно консультироваться с коллегами из крупных или специализированных медучреждений, проводить диагностику и обследование с привлечением современных цифровых технологий, проходить онлайн-обучение и тем самым постоянно совершенствовать свою квалификацию и многое другое.

На данный момент благодаря подключению к волоконно-оптическим линиям связи в Ростовской области уже 118 ЛПУ работают в Единой государственной информационной системе здравоохранения. У врачей появилась федеральная электронная библиотека, у пациентов –электронные медицинские карты, запись на прием через интернет, заказ электронного больничного листа и другие услуги.

Минкомсвязи решает задачу подключения ЛПУ к высокоскоростному интернету в соответствии с указанием президента России. Во время послания Федеральному Собранию в 2016 г. Владимир Путин поручил к 2018 г. обеспечить интернетом все медицинские учреждения страны с целью дальнейшего развития телемедицины. С учетом большого опыта и масштабной телеком-инфраструктуры единственным исполнителем этой задачи был определен «Ростелеком». В настоящее время компания завершает проект по подключению ЛПУ к интернету во всех регионах России.

«Инфраструктура, созданная для лечебных учреждений, имеет практически неограниченные возможности и построена с перспективой на десятки лет. Минимальная скорость интернета – 10 Мбит/с, и наращивать ее можно во сколько угодно раз, в зависимости от требований времени и запросов конкретных организаций», – сказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов.

«Реализация федерального проекта по подключению объектов здравоохранения к высокоскоростному доступу к интернету является необходимым шагом для развития общества и повышения уровня жизни населения области. В населенных пунктах, обеспечиваемых каналами связи, попутно подключаются и дома проживающих в них абонентов», – отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.