Уфа станет пилотным городом по применению французских «умных» технологий

Совместно с французскими компаниями в Республике Башкортостан будет разработано сразу несколько проектов по внедрению цифровых технологий по обеспечению экологической безопасности, а также по внедрению единой платформы управления городскими процессами. Об этом в ходе совещания по вопросам реализации проекта «Умный город» в регионе сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.

В числе приоритетных направлений сотрудничества – ликвидация и рекультивация иловых полей и утилизация илового осадка и отходов, модернизация очистных сооружений, строительство экотехнопарка, а также экоквартала в Уфе. Помимо этого, планируется модернизация существующей платформы управления городским пространством и ресурсами и создание интеллектуального центра управления городом. Эту задачу готова взять на себя в качестве пилотного проекта в России французская группа компаний SUEZ, которая имеет значительный международный опыт по этому направлению, в том числе на территории России.

«Для запуска проекта в Уфе будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители Минстроя России, правительства Республики Башкортостан и города Уфы, представители компании SUEZ, координаторы работы с российской и французской сторон. До 31 января 2019 г. будет разработана и утверждена детальная дорожная карта реализации проектов. В Уфе уже многое сделано для того, чтобы за очень короткий срок стать «Умным городом», соответствующим стандарту», – пояснил Андрей Чибис.

Напомним, решение о внедрении «умных» французских технологий в российских городах было принято на последнем заседании Российско-Французской рабочей группы Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) 30 ноября 2018 г. в Париже.