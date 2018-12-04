Держатели карт Visa Связь-банка получили возможность расплачиваться с помощью Google Pay

Держатели карт Visa Связь-банка (группа ВЭБ) получили еще один удобный способ безналичной оплаты – через сервис Google Pay.

Для этого клиенту Связь-банка нужно добавить данные по своей карте Visa в сервис бесконтактной оплаты Google Pay на мобильном устройстве с операционной системой Android.

Расплачиваться через Google Pay можно в магазинах, на сайтах по всему миру и в приложениях. Для этого даже не нужно доставать кошелек и носить с собой карту. Оплата через Google Pay принимается везде, где есть соответствующий значок.

С Google Pay также можно отслеживать свои покупки во всех продуктах Google: Google Play, Chrome и др., используя данные карты, привязанные к аккаунту Google.

Помимо банковских карт, в Google Pay можно хранить данные о картах лояльности, а также видеть специальные предложения, скидки и многое другое. Кроме того, при посещении магазинов клиенту будут приходить напоминания воспользоваться картой постоянного клиента. Вся информация в Google Pay и транзакционные услуги Связь-банка надежно защищены.

Держателям карт Visa Связь-банка также доступны платежи с помощью Samsung Pay.