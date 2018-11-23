Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» сертифицированы ФСТЭК России

«Актив», российский разработчик и производитель программно-аппаратных средств информационной безопасности, объявил о сертификации смарт-карт «Рутокен ЭЦП 2.0» в составе ПАК «Рутокен» версии 4 во ФСТЭК России. Сертификат соответствия ФСТЭК № 3753 был переоформлен в октябре 2018 г.

Сертификат подтверждает, что программно-аппаратный комплекс «Рутокен», разработанный компанией «Актив», является программно-техническим средством аутентификации пользователей при обработке информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. ПАК «Рутокен» реализует функции аутентификации и управления доступом к аутентификационной информации и настройкам СЗИ, в том числе в виртуальной инфраструктуре.

Сертификация прошла в соответствии с требованиями технических условий и руководящих документов по четвертому уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ 4).

Обновленный сертификат теперь действителен для смарт-карт «Рутокен ЭЦП 2.0». Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» соответствуют требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам класса КС1, КС2 и требованиям к средствам электронной подписи (сертификат №СФ/124-3499 ФСБ РФ).

Они могут использоваться для строгой двухфакторной аутентификации, криптографической защиты информации и для электронной подписи. Устройства поддерживают новые российские алгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012 с длиной ключа 256 и 512 бит, а также схемы выработки сессионного ключа (RFC 7836). Устройства обеспечивают высокую скорость выполнения криптографических операций. Срок действия закрытых ключей и ключей электронной подписи составляет 3 года.

В 2018 г. компания «Актив» успешно реализовала несколько крупных проектов по внедрению смарт-карт. Высокий спрос на смарт-карты в компании объясняют универсальностью. Одна смарт-карта объединяет в себе функциональность нескольких карт и пропусков. На смарт-карту можно нанести любую визуальную информацию (слова, иллюстрации). В ряде систем, где предусмотрен доступ в помещения, использование комбинированных смарт-карт удобнее, так как они лучше работают с ридерами.

«Благодаря продуманной политике сертификации решений нашей компании мы можем предложить корпоративному сектору смарт-карты "Рутокен", сочетающие в себе широкие функциональные возможности и высокую степень безопасности. Смарт-карты "Рутокен" совместимы со всеми распространенными решениями на рынке информационной безопасности, также как и USB-токены семейства "Рутокен ЭЦП". “На борту” устройств установлена собственная карточная операционная система "Рутокен", включенная в единый реестр отечественного ПО», – сказал Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».