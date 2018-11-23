Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне

Сбербанк, Национальный расчетный депозитарий и МТС подвели итоги сделки по выпуску коммерческих облигаций на блокчейне. Состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих облигаций компании МТС объемом 750 млн рублей, организатором и покупателем которого выступил корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Был успешно реализован кейс по полному циклу жизни ценной бумаги в виде набора смарт-контрактов — от размещения до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором.

Коммерческие облигации — беззалоговые долговые ценные бумаги, размещающиеся на внебиржевом рынке по закрытой подписке. В рамках подготовки к сделке была реализована полная модель расчетов DVP (Delivery versus Payment) на блокчейне, при которой движение ценных бумаг и денежных средств происходит одновременно (поставка против платежа). В рамках сделки добавлена возможность динамического изменения состава участников сети для работы с широким кругом инвесторов.

Национальный расчетный депозитарий предоставил для проведения сделки собственную блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric 1.1. Для проведения сделки доступ к децентрализованной платформе получили эмитент, центральный депозитарий и инвестор. В рамках проекта была обеспечена конфиденциальность при работе со счетами, а также учтены особенности российского законодательства.

Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Сбербанка, отметил: «Блокчейн может изменить мир так же сильно, как изменил его интернет. Эта технология очень важна для банковского сектора, ведь она позволяет снизить издержки, кардинально повысить скорость и безопасность транзакций, обеспечить беспрецедентный уровень доверия и прозрачности любых операций. Я уверен, что наш совместный блокчейн-проект с НРД и МТС — это только начало и в горизонте 5–10 лет продукты и услуги с использованием блокчейна, в том числе смарт-контракты на его основе, станут обыденным явлением».

Эдди Астанин, председатель правления Национального расчетного депозитария, сказал: «НРД реализовал уже ряд успешных кейсов с использованием блокчейна, включая первое ICO в песочнице Центрального банка и выпуск ценных бумаг с крупнейшими игроками финансового рынка. Мы видим востребованность технологии и ее преимущества и будем активно развивать ее, создавая инфраструктуру учета цифровых активов. Наличие такой инфраструктуры — принципиально важное условие для прихода на рынок институциональных инвесторов, его динамичного развития и роста капитализации».