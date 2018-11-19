ActiveCloud выводит хранилище Active S3 на российский рынок

ActiveCloud объявила начало бета-тестирования и вывода на российский рынок нового сервиса – облачного объектного хранилища Active S3. По данным экспертов ActiveCloud в России эта услуга становится все более актуальной среди корпоративных клиентов, и спрос на нее в ближайшие годы будет расти.

Бесплатное бета-тестирование облачного объектного хранилища Active S3 пройдет с 20 ноября 2018 года до 20 января 2019 года. Для коммерческого использования услуга будет доступна в конце январе следующего года. ActiveCloud приглашает к участию в тестировании компании, нуждающиеся в объектном доступе и хранении данных в России.

Active S3 – объектное хранилище с доступом по протоколу HTTP(S) на базе RESTful API, совместимого с Amazon S3. Это безопасное и функциональное решение хранения данных и их интеграции с необходимым прикладным ПО. Услуга позволит заказчикам ActiveCloud экономично хранить большие объемы данных на территории страны без ограничений по их объему, оплачивать только используемое место и при этом обеспечить быстрый доступ к данным благодаря минимальным сетевым задержкам.

Облачное хранилище Active S3 будет интересно компаниям всех секторов и отраслей бизнеса, в том числе организациям с развитым документооборотом и многолетними архивами, разработчикам и владельцам веб-сервисов с большим объемом графического контента, ИТ-отделам для хранения оперативных и архивных резервных копий в качестве замены ленточных библиотек и других задач.

«Вопрос о том, где и как хранить постоянно возрастающий объем неструктурированных данных, актуален сегодня как никогда. Для решения этой задачи и существуют облачные объектные хранилища. Запуск Active S3 с доступом по HTTP(S) в России обусловлен все большим ростом количества приложений и сервисов, что повышает востребованность данной услуги среди клиентов», – отметил Сергей Авраменко, директор по продуктам ГК ActiveCloud.

«Сервис облачного объектного хранения в России сейчас – это очень актуальное направление. Загрузка графического контента на веб-странице на полсекунды быстрее может сильно увеличить конверсию, а возможность географически разделить веб-серверы и хранилище делает приложения заказчиков более надежными и ускоряет разработку. По нашим оценкам, спрос на эту услугу в ближайшие годы будет только расти. Следуя в ногу со временем и отвечая на потребности корпоративных заказчиков, мы запускаем Active S3 и приглашаем бесплатно его протестировать», – сказал Дмитрий Яшин, генеральный директор компании ActiveCloud.

Для участия в бета-тестировании облачного хранилища необходимо отправить заявку на sales@activecloud.ru. Прошедшим тестирование будут предоставлены специальные условия по дальнейшему использованию сервиса.