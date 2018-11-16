«Росэлектроника» начинает поставки суперконденсаторов для автомобилей УАЗ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех заключил контракт с Ульяновским автомобильным заводом на поставку суперконденсаторных модулей. Суперконденсаторы обеспечивают гарантированный запуск двигателя автомобиля при экстремально низких температурах до -50°C, что особенно важно при эксплуатации транспорта в суровых климатических условиях, в том числе за полярным кругом.

Суперконденсаторы снижают нагрузку на аккумулятор автомобиля и обеспечивают гарантированный запуск двигателя при разряженных штатных батареях. В отличие от электрохимических аккумуляторов такие устройства практически мгновенно отдают электроэнергию и устойчивы к перепадам температур. Срок эксплуатации суперконденсаторного модуля составляет 12 лет.

Серийное производство суперконденсаторов организовано на базе ИМЦ Концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»). Предприятие выпускает широкую гамму суперконденсаторных модулей для применения на транспорте, в промышленности и бытовой электронике.

«Если раньше для запуска двигателя внутреннего сгорания при разряженном штатном аккумуляторе или неблагоприятных погодных условиях требовались усилия и изобретательность, то сегодня проблему можно решить с помощью установки суперконденсатора. Такие устройства обеспечивают импульсное выделение энергии за короткий промежуток времени – от 0,1 с до 10 с. Супеконденсаторные модули применяются не только в электрических системах автомобилей, но также в строительной и железнодорожной технике, комплексах связи, системах жизнеобеспечения медицинских учреждений», - сказал генеральный директор ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш.