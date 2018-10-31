R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3

R-Style Softlab объявляет о выпуске нового продукта «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП», предназначенного для отправки в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации об уплате денежных средств за государственные, муниципальные и прочие услуги и приема информации о задолженности клиента за эти услуги. Взаимодействие осуществляется в электронном виде через СМЭВ 3 и полностью соответствует требованиям Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Форматам Федерального казначейства от 15.12.2017 «Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников» версии 2.0.

Модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» служит для получения информации от смежных автоматизированных систем банка и отправки сообщений об оплате государственных и муниципальных услуг, иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы, а также запросов начисления (задолженностей) в ГИС ГМП через СМЭВ 3. В нем осуществляется автоматическая обработка запросов и ответов и ведение реестров поступивших и отправленных сообщений в рамках взаимодействия с ГИС ГМП, в которых отражаются все этапы обработки сообщений в системе. Модуль предоставляет пользователям интерфейс для ручной обработки сообщений и контроля работы системы.

Для автоматизированных банковских систем компании R-Style Softlab — RS-Bank V.6 и RS-Bank v. 5.5 предусмотрена дистрибутивная интеграция.

«Реализованный в RS-Connect электронный обмен с ГИС ГМП через СМЭВ 3 позволит кредитным организациям соблюсти требования законодательства в части обязательного информирования о платежах за государственные, муниципальные и прочие услуги, а также и оказывать клиентам сервис по предоставлению информации о начислениях, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию, R-Style Softlab. — Ранее обмен с ГИС ГМП осуществлялся через СМЭВ 2 и был реализован внутри АБС. Благодаря появлению обновленной функциональности в RS-Connect банки получат единую точку входа для взаимодействия с Госорганами, а также смогут осуществлять эффективный мониторинг информационного обмена с ГИС ГМП».