Citeck внедрил в российском Unilever электронный архив финансовой документации на базе платформы ECOS

Citeck, российский вендор-разработчик Open Source, сообщил о внедрении модуля «Электронный архив» в российском подразделении Unilever. Таким образом, в компании оптимизировали процесс хранения финансовой документации и автоматизировали работу с юридически значимыми электронными документами.

Архив содержит более трех терабайт информации и позволяет систематизировать процесс работы со всей документацией Unilever в России. Решение реализовано на базе BPM-платформы Citeck ECOS, предназначенной для автоматизации корпоративного документооборота и бизнес-процессов.

Основатель компании-разработчика Citeck Антон Иванов сказал: «С помощью модуля "Электронный архив" мы смогли обеспечить быстрый переход от традиционного архива документов на бумажных носителях к автоматизированному хранилищу. Проект начался в конце 2017 г., и к сегодняшнему дню мы успешно импортировали все исторические данные за несколько лет в электронный вид. Помимо этого, возможности сервиса позволили обеспечить потоковое сканирование бумажных копий и их обработку, предоставляя таким образом доступ к документам в едином электронном архиве».

Руководитель проектного офиса Unilever в России Алексей Деев рассказал о планах проекта: «В ближайшей перспективе на базе сервиса электронного хранения планируется реализовать возможность выгрузки необходимых документов по запросу ФНС. Это позволит снизить количество ошибок при формировании отчетности и значительно ускорить процесс ее сдачи в налоговую инспекцию. Предполагается, что сервис сможет автоматически формировать пакет документов с полной описью и отправлять его по электронным каналам связи».

На сегодняшний день на цифровой платформе Citeck ECOS компания Unilever в России реализовала более 15 проектов и автоматизировала бизнес-процессы для 7 тыс. пользователей.