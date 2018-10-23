«Билайн» внедрил единую платформу коммуникаций с клиентами на базе СУБД «Tarantool»

«Билайн» объявил о внедрении единой платформы коммуникаций с клиентами на базе СУБД «Tarantool» от Mail.Ru Group. Единая платформа коммуникаций позволит «Билайну» оптимизировать отправку абонентам сервисных сообщений.

Единая платформа коммуникаций принимает решение о том, какое сообщение и когда отправить абоненту «Билайн»: от информирования о нахождении в зоне роуминга до уведомления о необходимости пополнить счет. Запуск в промышленную эксплуатацию Единой платформы коммуникаций позволит «Билайну» повысить точность доставки сервисных сообщений: абоненты будут получать всю необходимую информацию от оператора в меньшем количестве уведомлений. Кроме того, ЕПК даст возможность оптимизировать работу IT-специалистов – им больше не придется заниматься конфигурированием систем, рассылающих абонентам сообщения разной тематики.

Ключевыми особенностями платформы являются работа с множеством источников событий внутри компании, взаимодействие с различными каналами коммуникации (омниканальность), удобная настройка бизнес-правил отправки сообщений в административном пользовательском интерфейсе, не требующая специальной подготовки сотрудников. Платформа позволяет хранить все созданные и отправленные сервисные сообщения в течение трех лет; количество сообщений может исчисляться миллиардами. Кроме того, единая платформа обладает высоким уровнем безопасности, обеспечивая целостность и сохранность пользовательских данных.

Tarantool применяется в Единой платформе коммуникаций «Билайна» и как сервер очередей, и как кластерное высокодоступное хранилище. Также Tarantool является легко масштабируемым высокопроизводительным решением, на основе которого строится быстрый и гибкий функционал обработки сообщений.

Решение об использовании Tarantool в Единой платформе коммуникаций было принято компанией «Вымпелком», предоставляющей услуги под брендом «Билайн», после успешного опыта внедрения СУБД Mail.Ru Group как платформы онлайн-обработки данных в 2016 году.

«Наше сотрудничество с «Вымпелкомом» продолжается уже несколько лет, компания стала нашим первым телеком-клиентом. Мы рады, что при разработки Единой платформы коммуникаций «Билайн» снова сделал выбор в нашу пользу», – отметил Константин Осипов, главный архитектор Tarantool.

«Мы постоянно улучшаем наш сервис с помощью новых технологий. Запуск единой платформы увеличит точность коммуникаций компании с клиентом. Абоненты будут быстрее получать сервисные SMS-уведомления, поэтому информация в них будет сохранять актуальность на момент получения. Это сделает использование наших услуг еще удобнее», – сказал Илья Пятигорский, ди⁠ректор по разработке продуктов и бизнес трансформации «Вымпелкома».