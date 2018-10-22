«Системный софт» стал авторизованным партнером вендора BI-решений Tableau

«Системный софт заключил соглашение с производителем BI-решений (бизнес-анализ) Tableau, лидером магического квадранта Gartner в области аналитических платформ, и стала авторизованным партнером вендора. В планах «Системного софта» — завоевание доли рынка BI в корпоративном сегменте, а также повышение аналитической культуры в отечественных компаниях среднего и малого бизнеса.

Платформа Tableau — один из самых популярных в мире инструментов для оперативного создания аналитических отчетов с любой глубиной детализации. Система может быть развернута как на локальных рабочих станциях, так и на серверах или в облаке. На сегодняшний день решениями Tableau пользуются более 70 тыс. организаций во всем мире, среди которых около 16 тыс. клиентов, подключившихся в 2017 г. Среди основных направлений, для анализа которых используется платформа — здравоохранение, маркетинг, технологии, финансы и образование.

«Миссия Tableau – помочь каждому понимать данные и уметь с ними работать. Мы рады развивать эти цели вместе с “Системный софтом”. Совместные усилия, однозначно, помогут нам представить мощную платформу визуальной аналитики еще большему количеству компаний в России», — сказал Эд Долман, вице-президента EMEA Parnters, Tableau.

Подписанное соглашение стало для «Системного софта» масштабным шагом для развития направления бизнес-аналитики. Компания планирует как развивать продажи, так и формировать команду для комплексных проектов внедрения бизнес-аналитики в российском бизнесе.

«Последние два года мы наблюдали за развитием рынка BI и Big Data (большие данные) в России, и считаем, что сейчас самый удачный момент для усиления в этом направлении. По данным последнего рейтинга CNews “Крупнейшие поставщики решений для анализа данных”, за 2017 г. выручка 15 крупнейших российских игроков рынка BI увеличилась на 24,2%. Аналитики нашей компании пришли к близким по сути выводам, поэтому мы перешли к активным шагам, выбрали ключевого партнера и начали формировать уникальные предложения для клиентов», — олтметил Максим Тикуркин, генеральный директор компании «Системный софт».