eBay и «Почта России» упростят российским экспортерам логистику

eBay и «Почта России» объявили о начале сотрудничества, направленного на развитие розничного экспорта из России и упрощение логистических процедур для отечественных экспортеров. Благодаря интеграции российские продавцы впервые смогут оформить документы и оплатить международное отправление онлайн, не выходя из офиса или дома.

Полный доступ к информации и услугам «Почты России» будет открыт из кабинета продавца на площадке eBaymag.com, специального сервиса для экспортеров из России и стран Восточной Европы. Сервис позволяет в считанные минуты размещать товары одновременно на восьми сайтах eBay в разных странах. Все данные о товарах автоматически переводятся на десять языков, а цены выставляются в местной валюте.

В едином кабинете продавцы смогут автоматически рассчитать стоимость доставки отправлений с товарным вложением «Почтой России» в любую точку мира, оформить необходимые документы и совершить оплату онлайн. Кроме этого, через личный кабинет на сайте eBay покупатели из 192 стран смогут отслеживать свои заказы с помощью автоматически присвоенного трекинг-номера «Почты России». У экспортных продавцов eBay теперь есть два способа проще и быстрее отправить свои товары за границу «Почтой России»: оформление предоплаченных посылок в центре выдачи и приема посылок. Для этого экспортеру необходимо в кабинете продавца на платформе eBaymag.com ввести информацию об отправителе и получателе, получить бланк с трек-номером, оплатить его онлайн и приклеить к посылке. Главное преимущество этого способа заключается в том, что оформленную и оплаченную посылку можно сдать без очереди; оформление предзаполненных посылок с пакетом документов во всех отделениях почтовой связи. Для этого экспортеру также необходимо ввести информацию об отправителе и получателе, получить бланк с трек-номером, распечатать его и предъявить оператору в отделении, который отсканирует трек-номер, и вся информация появится в системе. После этого останется только взвесить посылку и произвести оплату.

«Последние несколько лет наблюдается активный рост объемов не только входящей почты, но и экспортных отправлений. Мы планируем, что по итогам года объем почтового экспорта значительно вырастет. Я уверен, что наше партнерство с eBay станет эффективным инструментом для российских предпринимателей для развития международных каналов продаж», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу Сергей Малышев.

«Качественная логистика – это половина успешного бизнеса для экспортера. Интеграция с "Почтой России" – важнейшая веха в нашей работе по развитию сервиса для экспортных продавцов из России. eBay cтал первым маркетплейсом, который получил для своих продавцов стратегическую возможность упрощенного оформления экспортных отправлений от национального перевозчика. Сегодня 25 тыс. российских продавцов на eBay смогут проще и быстрее отправлять свои товары покупателям по всему миру, а значит, получать больше новых заказов и развивать свой бизнес на нашей площадке. Такие партнерства являются ключевыми для развития российского экспорта, потенциал роста которого мы оцениваем в десятки раз», – сказал Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы.