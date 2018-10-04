«Транстелеком» представил прототип Единой транспортной карты

«Транстелеком» в рамках масштабного международного транспортно-логистического форума «PRO// ДВИЖЕНИЕ. 1520», который прошел в Сочи с 1 по 3 октября, представил прототип нового продукта – Единой транспортной карты.

Гости и участники Форума ознакомились с прототипом решения Единой транспортной карты (ЕТК), которое создал «Транстелеком». Прежде всего, представленные в рамках Форума прототип ЕТК – проездной документ, действующий по всей инфраструктуре российских железных дорог. Благодаря встроенному чипу, на карту можно записывать билеты и проездные для прохода через существующие турникеты. Хранение информации и данных электронного кошелька на карте позволяет ЕТК действовать даже в зоне отсутствия связи. Это значит, что в ситуациях, когда невозможна оплата обычной банковской картой, пассажир сможет безналично оплатить через POS-терминал в поезде любые услуги или товары.

Владельцы ЕТК могут отслеживать все списания с карты в личном кабинете, а также получать специальные предложения в бонусной программе РЖД и выгодные условия от партнеров. В рамках прототипа предусмотрено удобное пополнение ЕТК наличными и с помощью банковских карт.

В перспективе в ЕТК могут быть интегрированы биометрические данные о ее владельце, поэтому она может стать документом, позволяющим идентифицировать личность. По ЕТК станет возможной покупка билета вплоть до отправления поезда и бесконтактная оплата мобильными устройствами.

Проект ЕТК позволит накапливать и анализировать данные об активности пассажиров, что позволит разрабатывать индивидуальные предложения для клиентов и улучшать сервис.

Развернуть инфраструктуру ЕТК и начать пилотирование продукта планируется на скоростных поездах «Сапсан» по маршруту Москва-Санкт-Петербург.