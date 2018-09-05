«Яндекс» запустил публичную облачную платформу «Яндекс.Облако». Платформа позволяет компаниям из разных отраслей разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы, используя уникальные технологии и инфраструктуру «Яндекса». Чтобы получить доступ к Облаку, нужно оставить заявку на сайте.

«Яндекс.Облако» поможет компаниям, которые хотят повысить эффективность или расширить свой бизнес, но сталкиваются с нехваткой ресурсов, технологических инструментов или компетенций. Новая платформа позволяет решить эти задачи в короткие сроки и без больших вложений. Она может стать хорошим дополнением или даже альтернативой собственной IT-инфраструктуре компании благодаря простоте в использовании, гибким ценам и доступности технологий «Яндекса».

На сегодняшний день Яндекс.Облако это: масштабируемая виртуальная инфраструктура, которой можно управлять с помощью графического интерфейса, командной строки, а также используя инструменты разработки под популярные языки программирования Python и Go; сервис управления популярными базами данных PostgreSQL, ClickHouse и MongoDB, автоматизирующий трудоёмкие задачи администрирования жизненно важных систем; сервисы «Яндекса» на основе технологий машинного интеллекта: комплекс распознавания и синтеза речи SpeechKit, а также сервис машинного перевода.

«Яндекс запустил десятки успешных сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Яндекс.Облако предоставляет доступ к инфраструктуре и технологиям, которые мы использовали для их создания. Наша облачная платформа создаёт уникальные возможности для развития сервисов и продуктов на её основе любой компанией», — сказал руководитель сервиса Ян Лещинский.

«Яндекс.Облако» предлагает гибкую систему тарифов, которые подойдут любому бизнесу. Например, крупные компании с хорошо прогнозируемыми потребностями могут зарезервировать необходимые мощности на определённый срок со скидкой, а те, кто планирует решать задачи с плавающей нагрузкой, — платить по факту, за использованные ресурсы. Ознакомиться со всеми возможностями и тарифами Облака можно на сайте cloud.yandex.ru.

С апреля 2018 года «Яндекс.Облако» работало в тестовом режиме. Им воспользовались более 50 ведущих российских и международных компаний, которые «Яндекс» пригласил поучаствовать в тестировании. Платформа будет развиваться и дальше. Скоро в Облаке появятся новые инфраструктурные сервисы и сервисы на основе машинного интеллекта, в перспективе клиентам будут доступны аналитические сервисы Яндекса. Также добавятся инструменты для разработчиков, упрощающие весь цикл создания кода и работы с ним в «Яндекс.Облаке».

«Мы запустили сервис “Битрикс24” в 2012 году, сразу выбрав облачную инфраструктуру. Это позволило нам быстро масштабироваться. С сентября 2015 года российский сегмент клиентов “Битрикс24” размещается в России, в соответствии с законодательством. Ни у кого из мировых лидеров среди провайдеров облачной инфраструктуры нет дата-центров в России. Поэтому мы внимательно следим за планами локальных игроков и поддерживаем развитие российских облаков. Мы приняли участие в программе тестирования Яндекс.Облака и уже на этом этапе можем отметить серьёзный системный подход. Он поможет построить настоящую геораспределённую облачную платформу с полным набором сервисов», — отметил Александр Демидов, директор направления облачных сервисов «Битрикс24».