Минпромторг дал «зеленый свет» российским материнским платам

«Рикор Электроникс» (входит в состав холдинга «Рикор») объвила о том, что Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ выдал заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России на линейку серверных системных двухпроцессорных материнских плат компании на базе процессоров Intel Xeon E5. Заключение внесено в Реестр и опубликовано на сайте Минпромторга.

Минпромторг подтвердил, что материнские платы «Рикор» - единственная серверная продукция, которая целиком производится на территории РФ.

В настоящее время холдинг «Рикор» реализует полный цикл проектирования и производства серверных компонентов, включая разработку конструкторской документации и программного обеспечения, полноценное производство и монтаж серверных печатных плат, серверных корпусов и т.д. Разработка осуществляется в московской компании «Рикор ИМТ», производство – на заводе «Рикор Электроникс» в г. Арзамас.

«С получением заключения Минпромторга к серверной платформе "Рикор" полностью применим термин made in Russia, – сказал Борис Иванов, вице-президент холдинга «Рикор». – В планах компании дальнейшая разработка и расширение спектра оборудования и программного обеспечения, предназначенного для организации ИТ-инфраструктуры российских компаний, и в первую очередь мы ориентируемся на предприятия и учреждения, заинтересованные в импортозамещении».

Ранее Торгово-промышленная палата РФ сертифицировала линейку серверных корпусов «Рикор» по форме СТ-1, предусмотренной для товаров, рассчитанных на реализацию в странах СНГ. Кроме того, проведенные тестирования показали полную совместимость серверов на базе серверных платформ «Рикор» с российскими операционными системами (ОС) и средствами защиты информации (СЗИ).