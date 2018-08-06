Дайджест InfoWatch: Утечки медицинской информации по вине сотрудников

Аналитический центр InfoWatch представляет дайджест утечек из медицинских и фармацевтических организаций. В центре внимания на этот раз умышленные инциденты с участием сотрудников.

Существенная доля утечек из клиник и аптек связаны с неправомерным доступом к конфиденциальной информации. Сотрудники могут просматривать информацию пациентов как из любопытства, так и из корыстных побуждений.

Штатный доктор британской сети Holt Medical Practice недавно был уволен за то, что обратился к данным порядка 150 пациентов клиники, где он работал. Руководство больницы полагает, что врач просматривал информацию без злого умысла, и нет оснований полагать, что данные утекли за пределы учреждения, однако инцидент вызвал серьезное беспокойство среди пациентов.

В Канаде фармацевт сети Sobeys в течение двух лет отслеживал медицинскую информацию, относящуюся к категории врачебной тайны. В центре внимания чересчур любопытного сотрудника были рецептурные назначения и другие медицинские данные его родных, друзей и коллег. Всего были скомпрометированы записи 46 человек. Выявить нарушение помог аудит. Зная о готовящейся проверке, недобросовестный фармацевт пытался замести следы и просил коллег помочь ему придумать причины, по которым он нелегитимно входил в информационные системы.

В Израиле были направлены в суд материалы на трех женщин, обвиняемых в передаче конфиденциальной информации и вмешательстве в частную жизнь. Секретарь частной клиники в Беэр-Шеве, действуя из религиозно-идеологических побуждений, незаконно передавала общественной организации «Мама спасает меня» информацию о женщинах, собирающихся сделать аборты. Затем представители организации по телефону связывались с женщинами и уговаривали их отказаться от прерывания беременности.

Отдельная этическая категория врачебной тайны – обращение к медицинской информации публичных персон. Если конфиденциальная информация выносится наружу, это может серьезно повлиять на карьеру известного пациента. Сразу 85 сотрудников клиники в голландском городе Гаага были уличены в неправомерном доступе к данным звезды скандальных реалити-шоу Саманты де Йонг, более известной как Барби. В январе она была госпитализирована после попытки самоубийства. В случае повторного нарушения провинившийся сотрудник будет уволен, заявили в клинике.

Члены коллектива клиники города Ипсвич (Великобритания) были наказаны за то, без законных оснований и врачебной необходимости просматривали медицинские данные известного исполнителя Эда Ширана. Певец был доставлен в клинику с переломом руки после того, как неудачно упал с велосипеда. Один из докторов-нарушителей был уволен, другой отделался предупреждением.