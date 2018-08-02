«Глобус-Телеком» создал решение для мониторинга сетей Wi-Fi
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») разработал на базе программно-аппаратного комплекса «СКИТ» новое решение для мониторинга сети Wi-Fi. Сервис актуален для банков, предприятий общественного питания, музеев, парков, зон отдыха и других городских объектов.
Подсистема «СКИТ» обеспечивает постоянный контроль качества функционирования территориально-распределенных сетей Wi-Fi, позволяет оперативно выявлять и предотвращать развитие внештатных ситуаций в различных ее сегментах.
Служба эксплуатации беспроводных сетей связи автоматически получает данные о качестве работы точек доступа Wi-Fi, профиле трафика, загрузке эфира. Кроме того, предоставляется возможность в оперативном режиме вести замеры текущих значений ключевых характеристик сети.
Высокое качество работы сети достигается с помощью использования специализированных устройств – зондов или датчиков, размещаемых в ее сегментах. Каждое зондирующее устройство выдает исчерпывающую информацию о работе сети Wi-Fi в точке установки. Например, о загрузке сетевого оборудования и каналов связи, уровне сигнала и шума по всем частотным диапазонам, плотности точек доступа Wi-Fi и количестве сетевых идентификаторов.
Под постоянным мониторингом находятся основные параметры каналов связи: потери и задержки пакетов данных, текущие фазовые отклонения цифровых сигналов, уровни загрузки коммутационных интерфейсов. С помощью команд специалистов служб эксплуатации зонд обеспечивает защищенное подключение к тестируемой точке доступа Wi-Fi, генерацию специальных пакетов данных с маркировкой сетевых протоколов, а также определяет реальную скорость передачи данных.
Решение имеет ряд преимуществ. Оно осуществляет мониторинг беспроводных сетей связи в режиме онлайн, повышает контроль работы обслуживаемых объектов, своевременно обнаруживает негативные события, происходящие в территориально-распределенных узлах связи.