SAP Ariba, HANA Enterprise Cloud и SuccessFactors HCM аттестованы по требованиям безопасности данных

SAP объявила о получении аттестатов соответствия требованиям информационной безопасности для облачных сервисов SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise Cloud и SAP SuccessFactors HCM Suite. Аттестация была проведена «Информзащита», лицензированным партнёром ФСТЭК России по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации, и подтвердила, что в данных сервисах обеспечивается второй уровень защищенности обрабатываемых персональных данных, а сервис SAP HEC также соответствует классу 1Г для обработки персональной информации.

Результаты аттестационных испытаний означают, что в перечисленных облачных сервисах SAP разрешена обработка персональных данных, а компания обеспечивает необходимый уровень защищенности объекта в соответствии с установленными требованиями. Во время проведения аттестации объекта информатизации проводится проверка объекта, где размещены сервисы, на соответствие требованиям по защите информации от несанкционированного доступа, включая защиту от вирусных атак и от утечек за счёт электромагнитного излучения или воздействия на объект с использованием специальных устройств. Процесс аттестации – это комплексная процедура, которая проводится в реальных условиях эксплуатации.

«Безопасность данных наших клиентов, которые используют облачные сервисы SAP – это безусловный приоритет для компании SAP. Мы используем собственные средства и стандарты защиты, а также проводим регулярную проверку защищенности наших дата-центров с участием сторонних экспертов. Аттестация на соответствие требованиям информационной безопасности в России подтверждает, что наши российские клиенты могут использовать новейшие возможности облачных сервисов SAPс соблюдением всех требований законодательства по безопасности персональных данных», – сказал Дмитрий Костров, директор по информационной безопасности SAP CIS.