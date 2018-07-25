Резидент «Сколково» улучшит аналитическое решение для ритейлеров при помощи IBM

Intelligence Retail, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выбрал IBM для совершенствования своего основного решения, которое позволит заказчикам компании отслеживать ключевые показатели аудита розничной торговли в реальном времени.

Решения Intelligence Retail помогают производителям и розничным сетям контролировать стандарты выкладки товаров на полке с помощью технологии компьютерного зрения.

Аналитический модуль Intelligence Retail, создаваемый на базе интеллектуальной службы бизнес-анализа и визуализации данных IBM Watson Analytics, сможет обрабатывать в режиме реального времени большие объемы данных для торгового аудита: наличие товара на полке, доля полки, цены, промоакции и т.д. Более оперативная и качественная аналитика позволит оптимизировать процесс принятия решений по планированию продаж для каждого канала и региона торговли.

Использование аналитического инструментария в ритейле расширяет возможности мерчендайзинга и способствует цифровой трансформации этого направления маркетинга. Решение Intelligence Retail позволяет превратить изображения торговых полок в содержательный источник данных торгового аудита, в то время как встроенные в него технологии IBM Watson Analytics добавят функциональность выявления важных связей и выработки ценных рекомендаций для улучшения процесса торговли.

Максим Морозов, генеральный директор Intelligence Retail, сказал: «Решение Intelligence Retail оцифровывает более 1 млн фотографий в месяц, что эквивалентно 500 млн строк структурированной базы данных из результатов аудита розничной торговли. Встраивание в это решение технологий IBM Watson Analytics позволит заказчикам визуализировать большие данные аудита, превращая его в мощный инструмент для принятия решений с целью повышения продаж».