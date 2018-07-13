«Галактика» усилит защиту промышленных данных вместе с «Лабораторией Касперского»

«Галактика» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Документ подписали Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика», и Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского».

Цель сотрудничества сторон — реализация совместных проектов, направленных на обеспечение мер программной защиты информации предприятий промышленности, хранящейся и обрабатываемой в бизнес-приложениях «Галактики» от хищения, уничтожения и других неправомерных действий.

В бизнес-приложениях «Галактики», в зависимости от деятельности организаций и перечня автоматизируемых процессов, обрабатывается информация различной степени важности: коммерческая тайна, персональные данные, гостайна с разными уровнями секретности и другие. Ценность сохранности этой информации — составы изделий, описания техпроцессов, информация по заказчикам, ключевые параметры контрактов, данные по поставщикам — для владельцев информации может выражаться в более, чем десятках миллиардов рублей.

В рамках сотрудничества стороны планируют совместную работу по усилению мер защиты информации в бизнес-приложениях «Галактики», развернутых в различных ИТ-ландшафтах, через которые осуществляется управление процессами на уровне отрасли, холдинга и предприятий.

«Стратегические планы корпорации «Галактика» направлены на развитие национальной платформы цифровизации, которая объединит лучшие отечественные решения в импортонезависимый технологический стек. Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» позволит обеспечить защиту, целостность и сохранность всех видов информации внутри нашей среды на любых уровнях управления», — прокомментировал Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика».

Направления взаимодействия сторон включают защиту ЦОДов, в которых работают бизнес-приложения корпорации, обнаружение аномалий на уровне корпоративного сегмента, обнаружение и предотвращение инцидентов (утечек, потерь, внешних атак), оперативный мониторинг через Security Operational Center, комплексную проверку на уязвимость бизнес-приложений. При этом расширяется уже ведущееся сотрудничество компаний в рамках создания сервиса проверки решений «Галактики» по программе Kaspersky Whitelist на этапах разработки и проектирования приложений, обновлений, новых версий систем до выхода тиражных решений.

«Объединение усилий — это всегда действенный способ сделать мир лучше, а в нашем случае безопаснее и удобнее. Сотрудничество с корпорацией «Галактика» позволит обеспечить защиту информации там, где это особенно важно — на индустриальных предприятиях, чья деятельность оказывает значительное влияние на региональную и мировую экономику. При этом промышленным компаниям не надо будет искать ресурсы для интеграции различных IT-решений в рамках одной системы — они смогут пользоваться готовым и привычным набором программных продуктов», — добавил Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского».

При совместном взаимодействии с «Лабораторией Касперского» планируется обеспечить информационную безопасность на уровне управления цехом и рабочим местом, создав защищенную связку между бизнес-приложениями и внешним информационным миром, включая АСУ ТП, интернет и другие источники.