«Яндекс» запустил в продажу домашнюю мультимедиа-платформу с голосовым помощником «Яндекс.Станция»

«Яндекс» запустил в продажу «Яндекс.Станцию» — домашнюю мультимедиа-платформу с голосовым помощником Алисой. Первая партия устройств поступит в магазин и музей «Яндекса» – он находится в Москве по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13. Продажи стартуют 10 июля 2018 г. в момент открытия магазина, в 10 часов утра.

В магазине будет действовать демонстрационная зона. Там можно рассмотреть «Яндекс.Станцию» и опробовать ее в деле: послушать музыку, посмотреть видео, пообщаться с Алисой. В первый день продаж в демозоне будут находиться сотрудники «Яндекса», которые участвовали в создании устройства. Они расскажут о возможностях станции и ответят на вопросы.

«Спрос на "Яндекс.Станцию" очень высок: только в первые часы после анонса нам поступило свыше 20 тыс. заявок, – сказал директор "Яндекса" по экспериментальным продуктам Константин Круглов. – Чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, мы ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки. Например, одну станцию можно взять себе, а вторую – в подарок друзьям или родственникам».

«Яндекс.Станции» из первой партии продаются только в офлайне, но вскоре устройство можно будет заказать и по интернету. До конца недели прием предварительных заказов на станцию откроется на «Яндекс.Маркете». Оплаченное на сайте устройство отгрузят покупателю в течение 90 дней и бесплатно доставят в любой регион России.

«Яндекс.Станция» — первое устройство, разработанное в «Яндексе». Она играет музыку, находит фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики и показывает их на телевизоре. К голосовому помощнику Алисе можно обращаться с поручениями: например, попросить ее завести будильник или рассказать сказку на ночь. Русский — родной язык Алисы. Она понимает не только шаблонные фразы, но и обычную речь. Станция оснащена матрицей из семи микрофонов, поэтому Алиса услышит пользователя даже с другого конца комнаты. Обесточить микрофоны можно одной кнопкой. К каждой станции прилагается годовая подписка на «Яндекс.Плюс» и бонусы от партнеров.