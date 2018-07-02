Ростех запустил Единый агрегатор торговли «Березка»

«РТ-Проектные технологии» (специализированная организация госкорпорации Ростех) запустила пилотный проект Единого агрегатора торговли «Березка» (ЕАТ).

Запуск проекта позволит проводить госзакупки малого объема (100-400 тыс. рублей) для государственных и муниципальных нужд в упрощенном виде онлайн. Его использование позволит сэкономить госсредства и время на оформление по стандартным процедурам закупок серийных товаров, к примеру - бумаги и оргтехники.

Реализация пилотного проекта в соответствии с распоряжением правительства РФ предполагает использование ЕАТ на добровольной основе уже с 1 июля 2018 года. Обязательной система станет с 1 ноября 2018 года при обеспечении госзакупок для федеральных органов исполнительной власти. Исключение составят закупки, сведения о которых содержат государственную тайну.

«Согласно рекомендациям экспертов мы постарались доработать функционал ЕАТ для создания максимально комфортной среды не только для заказчиков, но и для поставщиков, особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью обеспечения им беспрепятственного доступа к госзакупкам. Безусловно, в период становления будут возникать различные вопросы, на которые специалисты call центра будут оперативно отвечать, привлекая при необходимости команду разработчиков системы. Работа call центра важна и для нас, так как мы получим дополнительно информацию, которая позволит оперативно принимать управленческие решения по совершенствованию функционала агрегатора», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Александр Назаров.

По многоканальному номеру телефона 8-800-700-48-08 с 6.00 до 20.00 (МСК) операторы «горячей линии» проконсультируют по всем возникшим вопросам, при необходимости будет решен вопрос о переходе call-центра на круглосуточный режим работы.

В течение предыдущего месяца с 1 по 31 июня 2018 года все заинтересованные лица могли ознакомиться с регламентом работы и направить оператору ЕАТ в письменной форме свои вопросы и предложения, возникающие при ознакомлении с регламентом. Создание и функционирование ЕАТ обсуждалось активистами Общероссийского народного фронта и представителями экспертного сообщества. Оператору ЕАТ «Березка» - «РТ-Проектные технологии» свои замечания и предложения направили Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство, Федеральная антимонопольная служба и другие органы власти, они легли в основу обновленного регламента ЕАТ «Березка».

АО «РТ-Проектные технологии» входит в состав Госкорпорации Ростех как Центр компетенций по управлению непрофильными и проблемными активами Корпорации, исполнению федеральных проектов в области информационных технологий. Головной офис размещается в г. Москве.