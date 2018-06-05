«Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования

«Нанософт», российский разработчик программного обеспечения для автоматизированного проектирования, и C3D Labs, дочерняя компания «Аскон», создающая инструменты разработки САПР, объявили о выходе новой версии платформы nanoCAD Plus 10 с модулем 3D-моделирования, реализованным инструментами C3D Toolkit.

Компоненты C3D впервые работают в полнофункциональной САПР, основанной на формате DWG: ядро C3D Modeler реализует моделирование твердотельных объектов в 3D-модуле nanoCAD Plus 10, а модуль обмена C3D Converter обеспечивает чтение и запись этих данных через формат SAT.

Успешному вхождению С3D в DWG-среду способствовало появление интеграционного модуля между геометрическим ядром C3D Modeler и платформой Teigha. Этот модуль был разработан C3D Labs при активной помощи Open Design Alliance и компании «Нанософт».

Платформа nanoCAD Plus 10 поддерживает параллельную работу двух геометрических ядер – C3D и ACIS. Выбор, на каком именно ядре будут выполняться построения в модуле 3D-моделирования, предоставлен пользователю. По умолчанию в настройках программы установлено ядро C3D.

Онлайн-презентация nanoCAD Plus 10 состоится 7 июня 2018 г.

Технический директор «Нанософт» Денис Ожигин, сказал: «Добавить ядро C3D в 3D-модуль платформы nanoCAD Plus нас побудили две причины: импортозамещение и техническая независимость пользователей, которые могут теперь выбирать лучший для себя вариант работы. Когда два крупнейших российских САПР-разработчика, "Нанософт" и C3D Labs, объединяются в рамках одного решения, это серьезная заявка на лидерство на рынке массовых систем проектирования».

Директор C3D Labs Олег Зыков, сказал: «Все полтора года, что шла интеграция C3D и nanoCAD Plus, коллеги из «Нанософт» ставили перед нами сложные, совсем не типовые для нас задачи. Для работы C3D Modeler в DWG-среде мы изменили логику поведения многих функций, усовершенствовали конвертеры. Теперь наш продукт полностью готов к конкуренции с ACIS в качестве геометрического ядра для САПР, основанных на формате DWG. Мы благодарны компании "Нанософт", выступившей драйвером этого процесса».