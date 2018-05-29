«Лаборатория Касперского» совместно с НЛМК апробирует систему защиты от кибератак

Специализированное решение «Лаборатории Касперского» для защиты ИТ/ОТ-инфраструктуры промышленных предприятий опробовала на одном из своих объектов Группа НЛМК. В рамках пилотного проекта продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity был внедрен в цехе динамной стали Новолипецкого металлургического комбината.

На предприятии эксперты НЛМК создали современную инфраструктуру автоматизации, объединив вычислительные ресурсы автоматизированных систем управления (АСУ ТП) в нескольких территориально распределенных центрах обработки данных. Такая архитектура позволила сформировать четкий сетевой периметр и организовать безопасную передачу данных из систем автоматизации в корпоративные сети. Этот подход повышает надежность АСУ ТП, сокращает затраты на их поддержку, а главное – улучшает устойчивость промышленных информационных систем к кибератакам.

Информационную безопасность внутри защищенного периметра на площадке НЛМК обеспечивает решениеKaspersky Industrial CyberSecurity. Оно включает набор технологий и сервисов для защиты различных уровней промышленной инфраструктуры, в том числе серверов визуализации процессов, инженерных рабочих станций и программируемых логических контроллеров. Решение обеспечивает защиту конечных узлов АСУ ТП, а также выявляет нештатные ситуации и вторжения в промышленную сеть при помощи методов пассивного мониторинга.

В настоящее время все компоненты решения Kaspersky Industrial CyberSecurity успешно опробованы и находятся на пользовательском тестировании в цехе.

«Для нас проект по защите инфраструктуры НЛМК стал ценным и уникальным опытом, — сказал Георгий Шебулдаев, руководитель направления Kaspersky Industrial CyberSecurity. — Использование виртуализации на верхнем уровне АСУ ТП поставило перед нами ряд интересных технических задач. К примеру, на одном физическом гипервизоре было размещено сразу несколько виртуальных серверов. Это наложило дополнительные требования по обеспечению безопасности и балансированию нагрузки, ведь если антивирусное сканирование одновременно запускается на нескольких виртуальных серверах, увеличивается общая нагрузка на дисковую подсистему. Это может повлиять на работу остальных виртуальных машин и, в конечном итоге, на технологический процесс. Эксперты «Лаборатории Касперского» успешно справились с задачами, продиктованными нетипичной для промышленного заказчика инфраструктурой».

«Внедрение современных интеллектуальных систем автоматического управления на производстве увеличивает риски потенциальных кибератак, которые могут повлиять на технологический процесс. Для их предотвращения на Новолипецком комбинате мы внедряем комплексную эшелонированную защиту на уровне инфраструктуры систем автоматизации, — отметил Сергей Слаута, директор дирекции по автоматизации технологических процессов НЛМК. — Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity учитывает реальные потребности нашего предприятия и отвечает основным требованиям по обеспечению кибербезопасности технологических процессов. Уверен, что сотрудничество Группы НЛМК и «Лаборатории Касперского» не ограничится пилотным проектом, а станет началом перспективного технологического партнерства».