РОЦИТ выпустил мобильное приложение «Горячая линия Рунета»

РОЦИТ опубликовал в Google Play Market приложение «Горячая линия Рунета», которое помогает пользователям разобраться в интернете и обратиться за помощью в несколько шагов, если случилась неприятность в сети.

Приложение может стать настольной книгой (аппом-справочником) для пользователей разного уровня цифровой грамотности: от начинающих до продвинутых. Предложение позволит в одну ссылку отвечать на вопросы типа «Что такое фишинг», «Как спланировать путешествие онлайн», «50 главных правил безопасности в интернете» и даже «Что такое блокчейн и виды криптовалют».

В справочной части приложения найдется семнадцать категорий полезных материалов: платежи в интернете, мошенничество, мобильный интернет, интернет-банкинг, госуслуги и сервисы, для родителей и по-настоящему многие другие. Материалами можно делиться как в социальных сетях, так и любыми другими способами через мессенджеры и почту.

Чтобы получить консультацию специалиста, нужно оформить заявку, заполнив соответствующие поля в зависимости от проблем: противоправный контент, услуги связи, интернет-магазины и многие другие.