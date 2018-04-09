LG и MEGOGO представили ТВ-сервис нового поколения

LG и MEGOGO объявили о запуске нового совместного сервиса в России – «LG Плюс каналы». Теперь для обладателей LG Smart TV доступ к онлайн-телевидению стал еще удобнее: не нужно подключать антенну или настраивать дополнительное оборудование, достаточно подключить телевизор к интернету и запустить приложение. В следующий раз при включении телевизора приложение будет стартовать автоматически на выбранном ранее канале.

Сервис разработан компанией MEGOGO эксклюзивно для смарт-телевизоров LG на базе webOS и предоставляет доступ к более 200 федеральным, региональным, зарубежным и тематическим телеканалам собственного производства. Треть всех каналов представлены в HD/FHD качестве. 10 фильмовых каналов, объединенных разными жанрами, можно смотреть бесплатно на постоянной основе, а всем новым пользователям сервиса, не имеющим подписки в MEGOGO, предоставляется подписка «Максимальная» в подарок на 3 месяца.

Сервис также отличает удобный интерфейс, интуитивная навигация и полезный функционал, который позволяет управлять каналами, формировать список избранных каналов, проверять программу (EPG) и возможность смотреть передачи в записи.

«LG Плюс каналы» работает на платформе онлайн-сервиса MEGOGO. Для владельцев подписки на MEGOGO достаточно авторизоваться в «LG Плюс каналы».

«Сервис LG Плюс каналы – это абсолютно новый способ взаимодействия с умным телевизором, предоставляющий нашим пользователям бесшовное и комфортное телесмотрение. Сервис содержит не только традиционные ТВ-каналы, но и жанровые фильмовые каналы, которые не оставят равнодушными взыскательных пользователей. Разработка и запуск сервиса в партнерстве с MEGOGO – это существенный этап в эволюции Smart TV технологии от LG», – отметил Кевин Парк, директор Smart TV направления в компании LG Electronics.

«LG ПЛЮС Каналы – сервис, который позволяет по-новому взглянуть на то, что умеет ваш телевизор. Подключение не потребует проводов и договоров, настройка займёт буквально минуту, а интерфейс познакомит вас с настоящим интерактивным ТВ. Отдельного внимания заслуживают тематические каналы, состоящие из топового контента MEGOGO. Мы с коллегами из LG создали уникальный сервис, который задаёт новый стандарт оснащения Smart TV», – сказал генеральный директор MEGOGO в России Виктор Чеканов.

Компании сотрудничают с 2013 года: регулярно проводят акции для конечных потребителей, запускают новые проекты в рамках Smart TV партнерства. В 2016 году LG и MEGOGO провели рекламную кампанию, нацеленную на продвижение новых форматов контента, таких как 4K и HDR. С начала 2016 года компании работают над совместным сервисом «LG Плюс каналы».