«Первый ОФД» участвует в эксперименте с маркировкой табачной продукции

«Первым ОФД» объявил об успешном завершении эксперимента по передаче чека с маркированной табачной продукцией. Экспериментальный фискальный документ был пробит на кассе METRO и передан в сторону информационной системы маркировки и мониторинга оборота табачной продукции «Оператора-ЦРПТ».

В начале года в России стартовал пилотный проект по маркировке и прослеживанию табачной продукции, который продлится до конца 2018 года. Главная цель новой системы – борьба с контрафактной продукцией. В ходе эксперимента на пачку сигарет наносится сгенерированный специальными средствами цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате DataMatrix). Далее, по первичным документам, осуществляется автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе данных, полученных с контрольно-кассовой техники.

На этапе эксперимента мониторинг вывода из оборота табачной продукции происходит с задействованием операторов фискальных данных. Осуществляя розничную продажу, участник эксперимента (торговая площадка) сканирует и распознает средство идентификации, нанесенное на упаковку реализуемой табачной продукции.

Сведения о коде и идентификации товара включаются в фискальный документ – кассовый чек. ОФД передает сведения о реестровом номере ККТ, дате реализации, цене, коде товара и идентификации, содержащиеся в кассовом чеке, «Оператору-ЦРПТ» по каждой реализованной логистической единице. После чего, оператор в течение четырех часов отражает в реестре средств идентификации сведения о выбытии из оборота маркированной табачной продукции, в соответствии с полученными от ОФД сведениями.

«Первый ОФД начал свое участие в эксперименте совместно с одним из ключевых клиентов – METRO. Был проведен анализ необходимых изменений для реализации функций вывода табачной продукции из оборота, сформирован пул задач и определены сроки внедрения. Итогом работы стала интеграция с информационной системой маркировки и мониторинга оборота табачной продукции Оператора-ЦРПТ», – сказал директор по продукту Первого ОФД Андриан Бездольный.

Информационная система позволит контролирующим государственным органам получить доступ к сведениям об участниках эксперимента, продукции, данным о сгенерированных кодах и их передвижениях. Координацией и мониторингом системы занимается Минпромторг РФ, который дважды в год — до 1 июля и до 31 декабря — должен оценить результаты эксперимента и предоставить эти данные в правительство.