«Яндекс.Такси» тестирует авторизацию водителей по лицу и голосу

«Яндекс» объявил о начале тестирования функции авторизации водителей сервиса «Яндекс.Такси» при помощи мобильного приложения по лицу и голосу.

У всех водителей «Яндекс.Такси» есть «Таксометр». Так называется мобильное приложение, с помощью которого они работают с сервисом. Через «Таксометр» они принимают заказы и строят маршруты; там же ведется учет заработанных денег. Кроме того, в «Таксометре» хранятся личные данные водителей.

При запуске «Таксометра» водитель проходит авторизацию: указывает свой номер телефона и вводит одноразовый пароль, который получает в смс. Эта процедура нужна для защиты данных: прежде чем пустить человека в приложение, важно убедиться, что он действительно тот, за кого себя выдает.

Сейчас «Яндекс.Такси» разрабатывает новую, более удобную и надежную систему авторизации. В ней подтверждением личности будут служить индивидуальные характеристики водителя: черты лица и голос. Главное достоинство такого ключа — в том, что он всегда с тобой: его нельзя подделать, забыть дома или потерять.

Чтобы войти в «Таксометр», водителю потребуется выполнить два несложных действия: сфотографироваться на встроенную камеру смартфона или планшета — проще говоря, сделать селфи — и зачитать вслух небольшой текст, который приложение покажет на экране. У каждого из нас уникальные черты лица и свой тембр голоса, так что этих данных достаточно, чтобы достоверно распознать человека. Вся процедура входа займет не больше минуты.

В основе новой системы лежат технологии компьютерного зрения и распознавания речи, созданные в «Яндексе». Чтобы система научилась верно узнавать того или иного человека, ей нужны образцы: записи голоса и фотографии. По ним она составляет эталон, который содержит набор уникальных идентификаторов. Каждый раз, когда пользователь пытается войти в приложение, система сверяет предоставленные им данные с эталоном — и если проверка прошла успешно, разрешает вход. Со временем голос и внешность меняются, поэтому эталон постоянно обновляется.

По данным компании, первые испытания показали точность распознавания свыше 90%. Сейчас «Яндекс» продолжает тестировать систему вместе с водителями. Задача компании — обучить модель узнавать человека в любой ситуации: даже если он сфотографировался в потемках на плохую камеру, охрип или, скажем, отрастил усы.

Когда испытания будут закончены и станет ясно, что все работает как надо, систему начнут внедрять в «Таксометр». Это позволит лучше защитить личные данные водителей, а пользователи «Яндекс.Такси» получат дополнительную уверенность в том, что к ним приедет именно человек, указанный в деталях заказа.