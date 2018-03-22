Atos представила компактную систему ProUST univerSAS для тестирования спутников

Atos объявила о выпуске ProUST univerSAS. Это компактная система тестирования спутников, предназначенная для оптимизации их массового производства за счет увеличения скорости и эффективности тестирования.

Благодаря недавнему приобретению компании Siemens Convergence Creators (CVC), Atos значительно упрочила свои позиции в космической промышленности. Система ProUST univerSAS вошла в семейство решений для тестирования электронных компонентов спутников – EGSE (Electrical Ground Support Equipment), обеспечивающее исключительную надежность и бесперебойность работы на протяжении всего времени нахождения их на орбите.

ProUST univerSAS – самая компактная система тестирования питания спутников, которая обеспечивает выходную мощность более 16 кВт при толщине корпуса всего около 10 см. Уникальность новой разработки заключается в том, что она способна тестировать целый ряд различных конфигураций питания (моделирование работы солнечных батарей, аккумуляторов и моделирование загрузки энергосистемы), тогда как другие представленные на рынке решения могут тестировать только один тип конфигурации.

Система ProUST univerSAS позволяет упростить крупносерийное производство спутников за счет отказа от ручной сборки и перехода на более эффективные технологии проверки систем. Небольшой вес, компактность, универсальность и портативность оборудования позволят снизить расходы и повысить эффективность производства за счет сокращения сроков разработки и тестирования с использованием всего одного устройства.

Ключевые характеристики и преимущества системы: компактная конструкция корпуса толщиной около 10 см; универсальность – одно устройство способно тестировать 3 типа конфигураций питания. Кроме того, оно может одновременно обрабатывать две задачи (например, 50% ресурсов расходуются для моделирования нагрузки от солнечных батарей, а оставшиеся 50% – для моделирования питания от аккумуляторов).

Исключительная удельная мощность – более 16 кВт при высоте корпуса в 10 см, что более чем в 8 раз превышает показатели существующих систем аналогичного размера. Небольшой вес и портативность – возможность удобного переноса в различные зоны линии сборки, в другие лаборатории или на стартовую площадку. Снижение расходов – минимальная совокупная стоимость владения. Энергоэффективность – энергия возвращается в сеть, не превращаясь в тепло.

Ханс-Мартин Штейнер (Hans-Martin Steiner), технический директор направления космической и авиационной электроники компании Atos, сказал: «Выпуск системы ProUST univerSAS знаменует новую эпоху в области разработки систем для тестирования электронного оборудования спутников. В этом продукте мы объединяем исключительные возможности для передачи энергии и универсальность сценариев использования. Все это делает ProUST univerSAS незаменимым решением для современных производителей во всем мире как сегодня так и в будущем».

Atos является экспертом в области разработки специализированных систем для космической отрасли, включая оборудование, используемое в наземных центрах запуска космических летательных аппаратов. Компания одной из первых приступила к созданию платформ для обработки данных наблюдения Земли.

Системы ProUST univerSAS уже используются в рамках крупных проектов нескольких заказчиков. Поставки нового решения запланированы на начало 2019 года.