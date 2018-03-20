«Мегафон» доверил ESET защиту своих абонентов

ESET, разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз, объявил о начале сотрудничества с «Мегафоном». Специальная версия мобильного антивируса ESET NOD32 Моbilе Security для Android вошла в новую линейку тарифных планов оператора «Включайся!».

Абоненты любого тарифного плана «Включайся!» могут бесплатно установить на смартфон или планшет на Android специальную версию ESET NOD32. Приложение в режиме реального времени защищает мобильные устройства от вредоносных программ.

ESET NOD32 для абонентов «Мегафона» поддерживает также функцию «Антивор». Она помогает в поисках потерянного или украденного устройства, показывает его местоположение на онлайн-карте, позволяет удаленно заблокировать, включить звуковой сигнал или удалить всю конфиденциальную информацию.

Для активных пользователей мобильного интернета предназначена расширенная версия мобильного антивируса. В этой версии доступна функция «Антифишинг» для защиты личных и банковских данных, а также «Фильтрация вызовов и SMS», блокирующая нежелательные сообщения.

Оплата расширенной версии приложения взимается ежедневно (2 рубля в сутки) с мобильного счета абонента. Для ее активации достаточно отправить команду *465# и нажать кнопку вызова.

«Мы рады, что "Мегафон", один из лидеров российского рынка, выбрал ESET NOD32 для включения в тарифные планы для современных цифровых абонентов, – сказал Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. – Наш антивирус попал в список самого востребованного софта, вместе с соцсетями, мобильными мессенджерами, плеерами и видеосервисами. Предлагая ESET NOD32, "Мегафон" действует в соответствии с актуальными трендами и реализует потребность своих клиентов в надежной защите Android-устройств».

Специальная версия ESET NOD32 Mobile Security для Android доступна для скачивания в Google Play.