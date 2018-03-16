«Компо» предложит ритейлу комплексные IT-решения, расширив линейку продуктов для автоматизации торгового зала

«Компо» при поддержке «ВЭБ Инновации» запускает серийное производство электронных ценников для российских заказчиков, значительно расширяя линейку продуктов для автоматизации торгового зала. Со II квартала 2018 г. помимо «полочных» ценников, ориентированных на установку в крупные сети FMCG, в линейке компании появились более привычные для европейских потребителей автономные ценники, способные полноценно работать в любом месте торгового зала независимо от инфраструктуры. Эта часть линейки ориентирована, в первую очередь, на магазины электроники и, в меньшей степени, на fashion-ритейл.

Ранее, в январе 2018 г., сообщалось о том, что компания «Компо» планирует привлечь инвестиции от «ВЭБ Инновации», а также об индивидуальной лизинговой программе от компании «ВЭБ-лизинг», которая позволит «Компо» предлагать клиентам свою продукцию на привлекательных условиях.

По словам генерального директора «Компо» Александра Белоуса, в настоящий момент производство компании полностью локализовано на мощностях предприятий-партнеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также с декабря 2017 г. функционирует собственное опытное производство компании.

«На ранних этапах работы мы полагались на иностранных партнеров, поскольку это позволяло избежать трудозатратного процесса переноса сложных технологических процессов. Однако с развитием российского бизнеса стала очевидной потребность полной локализации производства в России. Этот процесс занял больше полугода, но сейчас мы можем констатировать, что за исключением экранов на электронных чернилах все остальные компоненты нашей системы – полностью российские». Также Александр Белоус анонсировал планы по развертыванию собственного производства с ориентировочными сроками IV квартал 2018 г. - I квартал 2019 г.

«Электронные ценники с широким модельным рядом и определенной технологической новизной непросто реализовать силами сторонних подрядчиков. Главные проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться - неготовность многих компаний к использованию нестандартных, непривычных технических решений, переналадке производственных процессов, а также высокие издержки, неизбежные при организации контрактного производства. Наш продукт массовый, а потому очень критичен к себестоимости. Это требует полного контроля над критическими для бизнеса процессами и технологиями», – сказал Анвар Канеев, директор по производству «Компо».

Помимо активной работы по локализации аппаратного решения, компания анонсировала и стратегические изменения. По словам главного архитектора системы Константина Хайта, больше внимания будет уделяться программной части: «По мере продвижения в крупные федеральные сети становится все более очевидным, что электронные ценники не должны восприниматься в отрыве от бизнес-целей наших заказчиков. Для ритейла электронные ценники – это, в первую очередь, инструмент повышения продаж, роста розничного товарооборота. Этот рост достигается как путем автоматизации торгового зала, так и, в большей степени, внедрением динамического и даже автоматизированного ценообразования. Лидеры рынка российского ритейла уже активно работают в этом направлении, но без электронных ценников динамическое ценообразование не может быть внедрено в объеме, необходимом для его эффективного применения. Совместно с нашими партнерами мы начали работу над созданием единой программной платформы, которая позволит магазинам получать решение "под ключ", включая как необходимую аппаратуру и управляющий ей софт, так и программный интерфейс, доступный сторонним разработчикам».