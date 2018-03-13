AOC представила линейку мониторов P1

AOC представила новую линейку мониторов P1, которая пришла на смену бизнес-ориентированной линейке 75. Мониторы P1 оснащены панелями IPS, TN или MVA с диагональю от 21,5 до 27 дюймов, гибко регулируемыми эргономичными подставками и широким набором интерфейсов, включая актуальные (HDMI, DisplayPort) и распространенные ранее (DVI, VGA). Линейка P1 сертифицирована согласно стандартам Energy Star 7, EPEAT Gold и TCO Displays 7.

Благодаря встроенному хабу USB 3.0 (в моделях 22P1, 24P1, X24P1, 27P1, Q27P1) к монитору можно подключать периферийные устройства. Ниша для прокладки кабеля в подставке мониторов помогает поддерживать порядок на рабочем месте.

Дисплеи линейки P1 оснащены эргономичной подставкой AOC. Она позволяет поднять экран на высоту до 130 мм у 21,5-дюймовых моделей и до 150 мм у 23,8-дюймовых, повернуть его на 175° в обе стороны, наклонить на 5/35°. Возможность разворачивать монитор в портретное положение пригодится при редактировании страниц в книжном формате, в программировании и в любых иных случаях, когда необходима такая ориентация экрана. Монитор также совместим с креплениями стандарта VESA.

Для облегчения нагрузки на глаза в мониторах линейки P1 используется технология Flicker-Free, подсветка регулируется системой постоянного тока, а режим Lowblue Light сокращает влияние потенциально вредной синей части спектра.

Первыми в продаже появятся 21,5-дюймовые мониторы линейки P1 – 22P1D и 22P1. Они будут доступны уже в мае 2018 г. по ориентировочной цене 10,949 тыс. руб. и 13,019 тыс. руб. соответственно. Остальные модели ожидаются в продаже в июне.