Navicon автоматизировал продажу рекламных площадей в ЦУМе

Navicon завершил автоматизацию продажи рекламных площадей в ЦУМе на основе собственного решения Navicon Rental, разработанного на базе Microsoft Dynamics CRM. В январе 2018 года проект стал лауреатом премии «Проект года» Global CIO в отраслевой номинации «Лучшее решение для управления торговыми и рекламными площадями».

Целями проекта в ЦУМе было создание единой базы клиентов, ресурсов и заказов, контроль загруженности ресурсов в торговых центрах, сокращение времени на подготовку коммерческих предложений менеджерами и исключение ошибок двойного/ручного ввода. Ранее в ЦУМе информация о клиентах и загруженности рекламных ресурсов содержалась в файлах менеджеров (Excel), что делало возможным параллельные продажи одного ресурса нескольким брендам.

Решение Navicon Rental позволяет всегда иметь актуальную информацию о статусе загрузки рекламных площадей и выбирать интерфейс, в котором её можно отследить: в графическом интерфейсе интерактивных карт, в списочной форме или в форме отчёта. Система позволяет сгенерировать схему торгового центра с расположением конкретных рекламных мест и выгрузить её в pdf-формат для дальнейшего согласования с клиентом.

Внедренное решение имеет возможность синхронизации с продуктами Microsoft Outlook, Excel и Lync. Благодаря механизмам формирования печатных версий документов на основании шаблонов, процесс заключения договоров с клиентами существенно ускорился.

«Благодаря реализации этого проекта мы полностью исключили ситуации с продажей одного ресурса нескольким клиентам и тем самым сократили время на переработку заказов. Также автоматизация полностью ликвидировала возможность появления ошибок, которые могли возникнуть при ручном расчёте стоимости ресурсов. Улучшилось качество управления деятельностью отдела продаж на основе имеющихся в системе инструментов планирования и отчетности», — отметил ИТ-куратор проекта в ЦУМе Евгений Комаров.

«ЦУМ – один из символов Москвы, поэтому для нас этот проект был особенно важным и приятным. Мы продолжаем развивать ИТ-инфраструктуру универмага: следующим этапом проекта будет интеграция с системой учета на базе Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 и интеграция с системой документооборота на базе 1С 8.2», —сказала Софья Тотмакова, лидер практики CRM Navicon.

«В новой системе Navicon Rental каждый этап коммуникации с арендатором, от выбора типа рекламной площади до выставления счета, теперь отслеживается автоматически. Благодаря этому мы существенно увеличили скорость обработки запросов на аренду: любой сотрудник отдела рекламных проектов может теперь обрабатывать больше 20 сделок с арендаторами ежедневно. Работа менеджеров стала более эффективной и контролируемой», - отметила Елена Мельник, руководитель департамента рекламных проектов ЦУМ.