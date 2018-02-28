«Барс груп» организует обмен листками нетрудоспособности между РМИС и ФСС в электронном виде

Директор по территориальному развитию «Барс груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации (входит в ГК «Ростех») Владимир Алехин рассказал о текущем статусе проекта и перспективах развития регионального сегмента Единой государственной информационной системы по здравоохранению (ЕГИСЗ) в Саратовской области в рамках семинара «Электронный листок нетрудоспособности. Информационное взаимодействие Фонда социального страхования (ФСС) с медицинскими организациями» с участием Председателя ФСС РФ Андрея Кигима.

С 1 июля 2017 г. на всей территории России введен электронный больничный. В соответствии с Федеральным законом №86-ФЗ по желанию застрахованного лица (работника) при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен листок нетрудоспособности (больничный) в электронном формате. К началу марта 2018 г. число выданных в России электронных листов нетрудоспособности достигло более 500 тыс.

Электронные больничные формируют в автоматизированной системе Фонда социального страхования Российской Федерации, врачи ставят электронную подпись и пересылают в Фонд. Сотруднику организации уже не приходится относить листок в отдел кадров, а врач при такой схеме может больше времени уделять пациенту.

«Весной 2018 г. нашим подрядчиком будет организован обмен больничными листками, выписываемыми в МИС, с базой данных Фонда социального страхования в электронном виде», - сказал Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков.

Создание регионального сегмента ЕГИСЗ Саратовской области на сегодняшний день является одним из флагманских региональных проектов «Барс груп». В медицинской информационной системе (МИС) разработки компании работают более 150 медицинских организаций региона, автоматизировано более 15 тыс. рабочих мест. В 2018 г. во всех 9 субъектах, в которых работает МИС «Барс груп», будет обеспечен аналогичный обмен электронными больничными листами.

Выделенная партнерская структура «Барс груп» - «Барс-Саратов», которая при этом является налогоплательщиком в Саратовской области, позволяет произвести оперативный выезд к Заказчику, если возникает такая необходимость.