«Ростелеком» и «Петер-Сервис» начали внедрение единой BSS-системы

«Ростелеком» и «Петер-Сервис» объявили о начале проекта по внедрению единой BSS-системы. В ходе реализации проекта «Ростелеком» получит единую автоматизированную систему расчетов для обслуживания абонентов всей страны. Трансформация BSS-системы позволит унифицировать ключевые бизнес-процессы и правила ведения абонентской и нормативно-справочной информации во всех макрорегиональных филиалах оператора.

Наряду с разработкой и запуском новых высокотехнологичных услуг «Ростелеком» реализует большую программу трансформации целевой IT-архитектуры. Для построения эффективной работы с абонентами оператору необходима единая система расчетов. Для решения этой задачи в «Ростелекоме» стартует проект внедрения единой BSS-системы, позволяющей унифицировать ключевые бизнес-процессы. Исполнителем работ стала компания «Петер-Сервис» – ведущий российский поставщик программного обеспечения для операторов связи.

Единая BSS-система станет эффективным инструментом централизованного обслуживания абонентов всей страны, позволит сократить время вывода новых продуктов оператора на рынок. Переход на новую систему расчетов снизит стоимость владения IT-инфраструктуры и увеличит гибкость управления кадрами.

«Мы приступаем к реализации очередного масштабного проекта совместно с «Ростелекомом». Перед нами стоят амбициозные задачи - построить единую BSS-систему для унифицированного обслуживания абонентов оператора по всей стране. Мы надеемся, что единая автоматизированная система расчетов обеспечит «Ростелеком» еще более эффективным инструментом для предоставления новых услуг и повысит эффективность работы службы поддержки», – отметил генеральный директор компании «Петер-Сервис» Игорь Горьков.

«Внедрение единой унифицированной BSS-системы позволит «Ростелекому» ускорить процесс запуска новых маркетинговых инициатив. Реализация этого проекта позволит говорить о новом уровне конвергенции. Наши клиенты получат возможность пользоваться выгодными пакетными предложениями услуг связи от «Ростелекома», - сказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов. - Выбрав биллинговое решение «Петер-Сервис», мы сделали большой шаг в направлении цифровой трансформации компании и развитию новых услуг».