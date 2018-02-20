Google официально представила новый платежный сервис Google Pay

Google официально объявила о запуске нового сервиса Google Pay, в котором объединены возможности всех платежных продуктов компании. С его помощью можно оплачивать товары и услуги, платить за проезд в общественном транспорте, просматривать информацию о покупках, а также пользоваться бонусами и персональными предложениями.

Все перечисленные функции в ближайшее время будут доступны в приложении Google Pay для Android. В дополнение, их поддержка также планируется в других сервисах Google, в том числе в браузере Chrome. Через Google Pay можно будет также оплачивать покупки на многих сайтах, в приложениях и обычных магазинах. Для этого достаточно привязать к аккаунту Google банковские карты или другие виды карт.

На главном экране нового приложения будет собрана важная информация, например, списки недавних покупок и ближайших магазинов. Также здесь представлены сведения о бонусах и советы о том, как пользоваться приложением.

На вкладке «Карты» будут расположены все сохраненные в приложении банковские и подарочные карты, а также карты постоянного клиента и специальные предложения.

Как и во всех наших сервисах, в Google Pay для личных данных и аккаунтов пользователей обещан высокий уровень защиты.

В новом приложении доступны те же возможности, что и в Android Pay, включая возможность быстро оплачивать покупки в обычных и интернет-магазинах, а также пользоваться всеми предложениями банка. При оплате вместо номера карты продавцу передается номер виртуального счета, и платежные данные остаются в безопасности.

Настроить прием платежей через Google Pay на сайте, в магазине или приложении можно через одного из операторов платежных систем. Все инструменты, необходимые для интеграции, есть на сайте проекта для разработчиков.

В настоящее время приложение Google Pay еще не доступно для скачивания, однако его появление в Google Play обещано «совсем скоро».