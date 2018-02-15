АНО «Цифровая экономика» и Фонд содействия инновациям договорились о сотрудничестве

АНО «Цифровая экономика» и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по направлению «‬Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». Подписание состоялось 15 февраля в Сочи на Российском инвестиционном форуме.

Согласно подписанному документу, организации будут сотрудничать в сфере создания системы поддержки поисковых, прикладных исследований и разработок в области цифровой экономики, обеспечивающих технологическую независимость по направлениям сквозных цифровых технологий и национальную безопасность, а также будут содействовать интеграции научно-технологического сообщества в пространство цифровой экономики.

Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», отметил: «В настоящее время по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» программы «Цифровая экономика» ведется работа по организации совместной работы ведущих научных центров, ключевых институтов развития и компаний цифровой экономики. Результатом работы должны стать амбициозные проекты и планы деятельности по каждому из направлений сквозных технологий. Уверен, что привлечение опыта и экспертизы Фонда содействия инновациям позволит ускорить создание в нашей стране научно-технологических заделов для развития цифровой экономики».

Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям, сказал: «Фонд содействия инновациям, как один из старейших институтов развития, участвовал в поддержке всех основных государственных программ развития в научно-технической сфере. Это позволило собрать одну из крупнейших групп экспертов по всем передовым направлениям развития технологий в России и в мире. В настоящее время Фонд поддерживает несколько десятков технологических команд, обладающих компетенциями по развитию сквозных технологий Программы «Цифровая экономика». Нам понятны реальные запросы таких компаний, и мы считаем важным совместно разрабатывать механизмы финансирования институтами развития проектов в разрезе «сквозных» технологий в упрощенном режиме».

АНО «Цифровая экономика» создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) создан Правительством РФ в 1994 году. Фонд оказывает финансовую поддержку молодым инноваторам и малым предприятиям, которые занимаются высокотехнологичными разработками с потенциалом коммерциализации.

За время работы Фонд поддержал более 30 тысяч проектов на разных стадиях развития. Региональные представители Фонда работают более чем в 70 регионах России.