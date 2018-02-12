Artezio представила мобильное приложение для хранения секретной информации

Artezio объявила о выпуске нового приложения «Фотосейф» (Photo Vault) для iOS. Программа позволяет поместить в секретное хранилище на iPhone любые файлы: фотографии, видео, текстовые заметки.

Доступ к файлам можно получить, только зная заданную в настройках последовательность цифр. При этом само приложение может маскироваться под системные программы, изменяя иконку на рабочем столе смартфона. Подобная мимикрия – дополнительный уровень защиты персональной информации от несанкционированного доступа.

Среди других функций «Фотосейфа» – возможность установки ложного пароля. Он открывает отдельное хранилище, с другим набором изображений и файлов. Это позволяет сохранить основной раздел с секретными данными в безопасности. Импортировать файлы можно с любого устройства Apple или из облачного хранилища iCloud. Доступна загрузка файлов через программу iTunes.

Игорь Есипович, глава департамента мобильной разработки Artezio, отметил: «Производители мобильной техники прикладывают немало усилий и выделяют значительные средства для более совершенной защиты персональных данных. Однако они не могут защитить информацию от просмотра на разблокированном устройстве. Все равно остается риск, что пользователь сам откроет лазейку к своим файлам. Наше приложение, минимизирует шанс, что фото или заметки будут доступны при стандартной разблокировке мобильного устройства».

«Фотосейф» позволяет не только скрывать данные, но и отслеживать попытки взлома. В случае неправильного ввода пароля смартфон фотографирует человека, который пытался зайти в приложение.